Mann mit Armbrust attackiert israelische Botschaft in Belgrad – Angreifer erschossen

Der Attentäter starb an den Folgen der Verletzungen, die ihm der Gendarm mit seiner Schusswaffe zugefügt hatte. Der Wachbeamte habe aus Notwehr gehandelt, so die Staatsanwaltschaft. Die Identität des Attentäters sowie die näheren Umstände des Anschlags seien noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Pfeil aus der Armbrust wurde dem Gendarmen im Krankenhaus operativ entfernt, berichtete RTS unter Berufung auf Krankenhausärzte. (sda/dpa)

Ein bisher nicht identifizierter Täter hat mit einer Armbrust auf einen serbischen Wachbeamten der israelischen Botschaft in Belgrad geschossen. Der Gendarm, der von dem Pfeil am Hals getroffen wurde, erwiderte den Angriff mit der Schusswaffe und verletzte damit den Attentäter tödlich, berichtete das staatliche Fernsehen RTS unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Der Wachbeamte aus den Reihen der serbischen Gendarmerie wurde im Krankenhaus operiert, sein Zustand sei stabil, hiess es in dem Bericht.

Grosses Polizeiaufgebot in der Nähe der israelischen Botschaft in Belgrad, 29. Juni 2024. Bild: keystone

«Wir befinden uns in Frankreich in einem gefährlichen Moment»

Er gilt als einer der versiertesten Unterhändler der EU. Im Interview mit der «Schweiz am Wochenende» spricht Michel Barnier über den Brexit-Moment Frankreichs und die Schweiz, kritisiert die EU-Bürokratie, fordert mehr Grenzkontrollen – und lobt den Fussballstar Kylian Mbappé.

Zuletzt schien es fast so, als ob reichlich Sand ins Verhandlungsgetriebe zwischen der Schweiz und der EU gekommen wäre. Doch Michel Barnier, wohl Brüssels gewieftester Unterhändler und gefeierter Mr. Brexit, gibt im Gespräch Entwarnung. Er zeigt sich am Rande des Industrietags in Bern, wo er als Gastreferent eingeladen war, zuversichtlich, dass bis Ende Jahr eine Lösung gefunden werden kann. Und er warnt die Schweiz davor, mit ihren Verhandlungen zuzuwarten, bis in Grossbritannien, Deutschland und Frankreich neue Parteien an die Macht kommen.