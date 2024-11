Rettungskräfte suchen nach Menschen in den Trümmern. Bild: keystone

Bahnhofdach in Novi Sad bricht ein – mindestens acht Tote bei Unglück in Serbien

In der serbischen Stadt Novi Sad sind am Freitag beim Einsturz eines Bahnhofdachs acht Leute gestorben. Dies gab der serbische Innenminister Ivica Dacic bekannt. Weitere zwei Personen sollen verletzt ins Spital gebracht worden sein, eine davon schwebt in Lebensgefahr. (dab)

