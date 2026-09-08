Miss Austria Lucia Sisic stirbt im Alter von 22 Jahren

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Lucia Sisic wurde 2024 zur Miss Austria gewählt, danach fand keine solche Wahl mehr statt. Nun ist die 22-Jährige überraschend verstorben. Sie hatte während ihres gesamten Lebens mit Herzproblemen zu kämpfen und musste sich deshalb bereits sieben Mal einer Operation unterziehen, berichtet die österreichische «Kronen Zeitung».

Der Tod von Sisic wurde von einem Freund der Familie auf Facebook öffentlich gemacht: «Unsere Lucia ist gegangen, viel zu früh und für immer.» Und weiter: «Lucia war ein Mädchen von aussergewöhnlicher Schönheit, aber vor allem ein junger Mensch, dessen Lächeln, Freundlichkeit und Herzlichkeit einen bleibenden Eindruck in den Herzen der Menschen hinterliessen.»

Letzte Operation im Winter

Die letzte Operation von Sisic liegt bereits mehrere Monate zurück. Im Winter meldete sie sich auf Instagram und berichtete, dass der Eingriff erfolgreich verlaufen sei. Warum die junge Frau nun plötzlich verstarb, ist nicht bekannt.

In Österreich löst der Tod von Sisic diverse Reaktionen aus. Auch die Miss-Austria-Organisation meldet sich zu Wort:

«Lucia wird uns als wundervolle junge Frau in Erinnerung bleiben. Unsere Gedanken und unser tief empfundenes Mitgefühl gelten in dieser schweren Zeit ihrer Familie, ihren Freunden und allen Menschen, die ihr nahestanden.»

(leo)