Massiver Stromausfall in Spanien – offenbar Millionen Menschen betroffen

Massiver Stromausfall in Spanien – Millionen Menschen betroffen

In weiten Teilen Spaniens ist am Montagmittag der Strom ausgefallen. Gemäss Medienberichten sind die Grossstädte wie Madrid, Barcelona und Sevilla ohne Strom.

Um die Mittagszeit fiel der Stromverbrauch plötzlich massiv ab.

Die Stromausfälle haben den normalen Betrieb von Infrastrukturen, Kommunikation, Bahnhöfen, Flughäfen, Geschäften und Gebäuden lahmgelegt. Spitäler waren durch den Einsatz von Generatoren nicht betroffen.

Der Internet-Traffic in Spanien fiel um 37 Prozent im Vergleich zu den sieben vorangehenden Tagen. In Portugal fiel er um 30 Prozent.

screenshot: x

Das staatliche Eisenbahunternehmen Renfe meldete, dass um 12.30 Uhr das ganze Netz ausgefallen sei. «An allen Bahnhöfen wurden Züge angehalten und keine Abfahrten durchgeführt.» In Madrid fuhr die Metro überhaupt nicht mehr.

Auch in Portugal und Frankreich soll der Strom teilweise ausgefallen sein.

In Spanien konzentrierte sich ein Grossteil der Betroffenen auf Katalonien, wo auf dem Höhepunkt rund 645'000 Menschen ohne Strom waren. Die Kanarischen Inseln und die Balearen waren laut Journalisten von EL PAÍS zunächst nicht betroffen.

Die Kanarischen Inseln verfügen über sechs isolierte Systeme, eines pro Insel. Sie sind vom spanischen Festland und voneinander isoliert. Im Falle der Balearen besteht es aus zwei getrennten Systemen: Mallorca-Menorca und Ibiza-Formentera. Sie sind untereinander und durch ein Unterseekabel auch mit der Halbinsel verbunden.

Ursache ist noch ungeklärt

Obwohl die Behörden die genaue Ursache des Vorfalls noch nicht bestätigt haben, deuten erste Quellen auf eine Störung im europäischen Stromverbundnetz hin, die möglicherweise ihren Ursprung in Frankreich hat, berichtet AviacionDigital. Dieses Problem hat zu einer vorübergehenden Trennung der iberischen Halbinsel vom übrigen europäischen Stromnetz geführt, wovon Spanien und Portugal erheblich betroffen sind. Die Red Eléctrica Española (REE) hat zusammen mit ihren portugiesischen (REN) und französischen (RTE) Pendants Notfallprotokolle aktiviert, um die Versorgung wiederherzustellen.

EL PAÍS berichtet, dass die spanischen und portugiesischen Behörden die Möglichkeit eines Cyberangriffs nicht ausschliessen.

Laut der REE soll die erste Verbindungsleitung mit Frankreich um 13:09 Uhr wiederhergestellt sein. Es wird damit gerechnet, dass die Versorgung in den nächsten Stunden vollständig wiederhergestellt sein wird.

Reaktionen in den sozialen Medien

Der Stromausfall hat in den sozialen Medien eine Welle von Beschwerden ausgelöst, wobei #apagón in Spanien zu einem Trendthema wurde. Fluggäste auf den Flughäfen haben ihre Frustration über den Mangel an Informationen und die langen Verspätungen zum Ausdruck gebracht. Bei den Stromversorgern ging eine Flut von Anrufen ein, und Notdienste wie die Madrider Notrufnummer 112 kümmerten sich um kleinere Zwischenfälle, um in Aufzügen eingeschlossene Personen.

