Das «älteste Nashorn Europas» ist im Zoo von Barcelona gestorben

Nashörner sind laut WWF in Afrika von Wilderern bedroht, weil dem pulverisierten Horn in Teilen Asiens fiebersenkende, entgiftende, krampflösende und neuerdings auch krebsheilende Wirkung zugesprochen werde. Wissenschaftlich sei das aber «Humbug».

Der Zoo von Barcelona trauert um Pedro. Das Tier sei das älteste in Europa lebende Nashorn gewesen und am Montag im Alter von deutlich über 50 Jahren gestorben, teilte der Tiergarten der spanischen Metropole mit.

Frankreich evakuiert sechs Flughäfen

Wegen Bombendrohungen sind in Frankreich die Flughäfen in Lille, Lyon und Toulouse am Mittwoch evakuiert worden. Am Morgen seien dort entsprechende Drohungen eingegangen, berichtete der Sender BFMTV unter Verweis auf die Polizei.