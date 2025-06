Der Rapper Fat Joe ist aus den frühen 2000-er beliebt und Teil des Mainstream-Hip-Hops. Bild: keystone

20-Millionen-Klage gegen Rapper Fat Joe – Das sind die schweren Vorwürfe

Ein Ex-Mitglied von Fat Joes Team erhebt schwere Vorwürfe gegen den Rapper: Der Missbrauch Minderjähriger und systematische Ausbeutung stehen im Raum.

Hendrik Busch / watson.de

Der Rapper Fat Joe war insbesondere in den frühen 2000er-Jahren präsent im Mainstream-Hip-Hop und Teil der Black-Music-Welle. Er arbeitete mit etlichen Grössen der Branche zusammen, trat auch in Filmen («Scary Movie 3») auf. Sein grösster Hit ist «Lean Back» aus dem Jahr 2004.

Terrance «T.A.» Dixon war mehrere Jahre der Hypeman von Fat Joe. Ein Hypeman unterstützt Rapper bei Auftritten und heizt das Publikum an. Terrance Dixon reichte am Donnerstag vor einem Bundesgericht in New York eine 157 Seiten umfassende Klage gegen seinen früheren Arbeitgeber ein.

Darin beschuldigt er Joseph Antonio Cartagena, wie Fat Joe mit bürgerlichem Namen heisst, unter anderem sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen, Zwang zu sexuellen Handlungen, systematischer Ausbeutung und finanzieller Manipulation. Dixon fordert bis zu 20 Millionen Dollar Schadenersatz.

Es folgen nun Schilderungen sexuellen Missbrauchs, die verstörend sein können.

Klage gegen Fat Joe: Die Vorwürfe im Detail

Zu den schwerwiegendsten Vorwürfen gehört, dass Fat Joe über Jahre sexuelle Beziehungen zu drei Minderjährigen gehabt haben soll – darunter ein 16-jähriges Mädchen, das gegen Geld und Geschenke sexuelle Handlungen vorgenommen haben soll.

Gegen den Rapper Fat Joe läuft eine Klage. Bild: keystone

Ein zweites Mädchen, damals 15 Jahre alt und keine US-Staatsbürgerin, sei aus dem Ausland nach Konzerten mehrfach in die USA geflogen worden. Fat Joe habe ihr unter anderem eine Schönheitsoperation bezahlt, berichtet «Variety». Eine dritte Betroffene soll mit 15 Jahren Kontakt zum Rapper gehabt haben; laut Klage verliebte er sich in sie, zahlte ihre Rechnungen und mietete ihr eine Wohnung in Florida.

Neben den Missbrauchsvorwürfen geht es in der Klage auch um angebliche sexuelle Ausbeutung Dixons selbst. Über einen Zeitraum von 16 Jahren habe Fat Joe ihn mehr als 4000 Mal zu sexuellen Handlungen unter Beobachtung oder Kameraüberwachung gezwungen.

Diese Übergriffe seien begleitet worden von Drohungen, Dixon im Ausland zurückzulassen, ihm finanziell zu schaden oder seine Karriere zu sabotieren. Laut Klageschrift waren die Übergriffe nicht privat oder isoliert, sondern Teil eines Systems der Kontrolle und Einschüchterung.

Die Vorfälle sollen unter anderem auf Yachten und in Villen des Unternehmens Market America stattgefunden haben. Sicherheitskräfte, Überwachungskameras und weitere Mitglieder von Fat Joes Team seien anwesend gewesen – ohne einzugreifen.

Weitere Beklagte sind Pete «Pistol Pete» Torres und Richard «Rich Player» Jospitre. Dixon wirft ihnen vor, Teil eines Netzwerks gewesen zu sein, das auf Einschüchterung, Vertuschung und systematische Ausbeutung abzielte.

Fat Joes Anwalt sieht «Vergeltungsaktion»

Fat Joe wies alle Vorwürfe zurück. Sein Anwalt Joe Tacopina sprach von einer «verzweifelten Vergeltungsaktion» und einem Versuch, den Rapper zu erpressen.

Der Klage war eine zivilrechtliche Verleumdungsklage von Fat Joe im April vorausgegangen, in der Dixon beschuldigt wurde, falsche Behauptungen bei Social Media verbreitet zu haben. Diese Vorwürfe beinhalteten unter anderem, Fat Joe habe eine 16-Jährige über Staatsgrenzen hinweg für sexuelle Zwecke eingeflogen.

Auch Dixons Anwalt Tyrone Blackburn, der derzeit mehrere prominente Mandate in ähnlichen Fällen führt – darunter gegen Sean «Diddy» Combs – wird von Fat Joe der versuchten Erpressung beschuldigt.

Fat Joes Anwalt Tacopina erklärte, Strafverfolgungsbehörden seien über die mutmasslich erpresserischen Forderungen informiert worden. Die neue Klage gegen Fat Joe umfasse laut Tacopina «Lügen, die allein dazu dienen, einen öffentlichen Druck zur Zahlung auszulösen».

Die Klage enthält zusätzlich zivilrechtliche Vorwürfe nach dem Trafficking Victims Protection Act sowie dem Rico-Gesetz (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), ausserdem wegen Steuerbetrug, Geldwäsche, emotionalem Missbrauch und Verletzung von Dixons Urheberrechten.

Auch Jay-Zs Firma Roc Nation, die Fat Joe vertritt, wird beschuldigt, an der Vertuschung und Umleitung von Tantiemen beteiligt gewesen zu sein.

Dixon schildert in einem Interview mit «Variety», es sei unmöglich gewesen, sich auf anderem Wege gegen Fat Joe zu wehren. «Das ist der richtige Weg – über das System», sagte er. «Joe glaubt, er sei ein Gott. Joe denkt, er ist unantastbar.»