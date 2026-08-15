Stärke 5,2: Erdbeben erschüttert Andalusien
🔔 M5.2 Earthquake detected near 1 km SW of Otura, Spain.— Earthquake Alerts (@Earthquake2day) August 15, 2026
Magnitude: 5.2
Location: 1 km (1 mi) SW of Otura, Spain
Date: 2026-08-15 & Time: 01:04 AM (Local Time)#earthquake #seismic #breaking #alert #Spain pic.twitter.com/eaoVVlDtOw
Die US-Erdbebenwarte (USGS) gab die Stärke des Bebens südlich der Stadt Granada mit 5,2 an, Spaniens IGN-Institut mit 5,0 und das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) mit 4,9. Bei ersten Messungen sind begrenzte Abweichungen nicht ungewöhnlich. Das Beben ereignete sich laut GFZ in einer Tiefe von 10 Kilometern.
Die Provinzregierung teilte mit, ein Notfallplan für Erdbeben sei aktiviert worden. Es habe Steinschläge sowie Schäden an einigen Gebäuden gegeben.
#España l Un sismo de magnitud 5,2 sacudió en la madrugada de este sábado al sur de la Península Ibérica.— Señal Capital (@senalcapital) August 15, 2026
Se trató de un temblor moderado con epicentro un kilómetro al suroeste de Otura, en las proximidades de la ciudad de Granada, y a una profundidad de 10 kilómetro pic.twitter.com/O53HKEVxle
Das Epizentrum lag USGS zufolge in der Nähe des Ortes Otura am Südrand Granadas. Die Stadt ist unter anderem berühmt für die mittelalterliche Burg Alhambra, ein herausragendes Beispiel maurischer Architektur, das zum Unesco-Weltkulturerbe zählt. (sda/dpa)