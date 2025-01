Sechs Verletzte bei Explosion in Munitionsfabrik in Spanien

Bei einer Explosion in der Munitionsfabrik einer Rheinmetall-Tochter in Spanien sind sechs Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Die Explosion habe sich am Donnerstag im Industriegebiet Javalí Viejo in der südöstlichen Region Murcia ereignet, teilten örtliche Rettungsdienste im Onlinedienst X mit.

In der Folge seien sechs Männer im Alter zwischen 30 und 52 Jahren wegen Verletzungen wie Schädelverletzungen, Verbrennungen und Rauchvergiftung behandelt worden.

Den Angaben zufolge wurden fünf Verletzte in Krankenhäuser in der nahegelegenen Regionalhauptstadt Murcia eingeliefert, der sechste Verletzte konnte vor Ort behandelt worden. Ort der Explosion war laut Rettungsdienst ein Werk von Rheinmetall Expal Munitions, einer spanischen Tochter des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall. Die Explosionsursache war zunächst unklar. Vor einem Jahr hatten zwei Angestellte des Werks bei einem Vorfall Verbrennungen erlitten.

Auf ihrer Website präsentiert sich Rheinmetall Expal Munitions, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Rheinmetall, als weltweit renommierter Munitionshersteller mit insgesamt sieben operativen Standorten in Spanien und den USA, die über «ein hochmodernes Produktionsnetzwerk» verfüge. Sie liefert demnach in mehr als 60 Länder Rüstungsgüter wie Artilleriemunition, Mörsergranaten, Zünder und Raketenantriebssysteme. (sda/afp/lyn)