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Figuren von brasilianischer Kirche nach Restaurierung entstellt

Jesses Maria! Figuren von brasilianischer Kirche nach Restaurierung entstellt

18.06.2026, 12:5518.06.2026, 13:16

Eine Restaurierung von Kirchenfiguren in Carmo do Cajuru, Brasilien, sorgt aktuell für Schlagzeilen. Der Grund sticht einem direkt ins Auge:

Religiöse Statuen bei Restauration verunstaltet
Bild: screenshot aol

Da schauen wir doch etwas genauer hin.

Maria verhunzt: Brasilianische Restauration
Bild: x

Maria traut ihren Augen kaum. Wobei dieser Engel jetzt auch nicht super-happy scheint über sein Make-over:

Statuen in Brasilien entstallt bei Restaurierung
Bild: instagram/jornal.osul
Statuen in Brasilien entstallt bei Restaurierung
«FML.» – Engel, vermutlich.Bild: instagram/jornal.osul

Und Jesus leidet mit Lidstrich noch mehr.

Statuen in Brasilien entstallt bei Restaurierung
Bild: instagram/jornal.osul

Wie das lateinamerikanische Nachrichtenportal globo berichtet, seien die Anwohner der Stadt über das neue Erscheinungsbild der heiligen Skulpturen mehr als erbost und hätten ihrem Ärger auf Social Media Luft gemacht.

Das Ergebnis der Restaurierung missfiel allerdings auch dem Pfarrgemeinderat, der für die Beauftragung der Arbeiten verantwortlich war. Es wurde inzwischen wieder rückgängig gemacht. Auf Anfrage des Newsportals G1 wollte man den Namen der verantwortlichen Firma «aus ethischen Gründen» nicht bekannt geben. Es werde nun nach einer neuen, auf Restaurierung spezialisierten Fachkraft gesucht.

Doch die Misere hat auch eine gute Seite: 250'000 Schaulustige strömten in den vergangenen Tagen in die Stadt Carmo do Cajuru, um an den heiligen Statuen entweder zu lachen oder zu beten.

Die Geschichte erinnert uns doch etwas an dieses arme Kerli (Jesus) hier, der im Jahr 2012 verhunzt wurde. Damals in Borja im Nordosten Spaniens griff eine 80-jährige Pensionärin zu Pinsel und Farbe und restaurierte das Jesusgemälde mit beschaulichem Ergebnis:

This combination of two undated handout photos made available by the Centro de estudios Borjanos shows the 20th century Ecce Homo-style fresco of Christ before (left) and after (right) an elderly amat ...
Bild: Centro de estudios Borjanos

So etwas scheint gar öfters zu passieren:

Schon wieder: Amateure restaurieren Gemälde in Spanien – und es sieht nicht gut aus🙈

(sim)

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