International

Spanien

Nach Amateur-Restaurierung fordern Experten schärfere Gesetze in Spanien



Schon wieder: Amateure restaurieren Gemälde in Spanien – und es sieht nicht gut aus🙈

Es ist nicht das erste Mal, dass in Spanien ein historisches Gemälde von Amateur-Restaurierern verhunzt wurde. Das Bild eines zerstörten Jesus-Freskos ging 2012 um die Welt. Nun ist es wieder passiert. Jetzt fordern Experten eine Verschärfung der Gesetze für Restaurierungsarbeiten.

In Spanien hat ein privater Kunstsammler einen Restaurator 1200 Euro bezahlt, um ein Bild der Jungfrau Maria des Barockkünstlers Bartolomé Esteban Murillo zu restaurieren. Der Auftrag scheiterte jedoch kläglich. Auch nach zwei Versuchen bleibt das Gesicht unkenntlich. Dies berichtet der «Guardian».

Es ist nicht das erste Mal, das ein Gemälde verhunzt wird: Bereits vor acht Jahren machte ein Jesus-Fresko die Runde und sorgte für sehr viel Schadenfreude: Damals hatte eine 80-jährige Frau die Restaurierung des «Ecce Homo», ein Werk von Elias Garcia Martinez aus dem 19. Jahrhundert, selbst restauriert. Trotz des schrecklichen Ergebnisses wurde damals die Amateur-Restaurierung nicht als böswillig angesehen.

Una nueva obra sufre el mismo destino que tuvo en 2012 el Ecce Homo de Borja.

Ocurrió de nuevo en España, donde un coleccionista pagó unos 1,200 euros por una fallida restauración de una de las famosas Inmaculadas de Murillo... este fue el resultado👇🏽 pic.twitter.com/4b7LlGL0ln — Monica Garza (@monicagarzag) June 22, 2020

El 'Ecce Homo' valenciano: una Inmaculada de Murillo acaba desfigurada tras una desastrosa restauración https://t.co/LrHr7KVgpd pic.twitter.com/SspYSQOi2u — eldiario.es (@eldiarioes) June 22, 2020

Nun werden Stimmen laut, die strengere Regeln fordern: Fernando Carrera, Professor an der Galizischen Schule für die Erhaltung und Wiederherstellung des kulturellen Erbes, sagte gegenüber der Zeitung, solche Fälle würden die Notwendigkeit betonen, dass Arbeiten nur von ordnungsgemäss ausgebildeten Restauratoren durchgeführt werden dürfen.

«Ich denke nicht, dass jeder als Restauratoren bezeichnet werden sollten», sagte Carrera dem Guardian. «Seien wir ehrlich: Das sind Menschen, die Dinge verpfuschen.»

Bild: AP/AP

Carrera, ehemaliger Präsident des spanischen Berufsverbandes der Restauratoren und Restauratoren (Acre), sagte, das Gesetz erlaube derzeit jedem, sich an Restaurierungsprojekten zu beteiligen. Auch wenn ihnen die erforderlichen Fähigkeiten fehlten. «Können Sie sich vorstellen, dass jeder Menschen operieren darf? Oder jeder Medikamente ohne Apothekerlizenz verkaufen darf? Oder jeder, der kein Architekt ist, ein Gebäude errichten darf?» Während Restauratoren «weit weniger wichtig als Ärzte» seien, müsse der Sektor im Interesse der spanischen Kulturgeschichte streng reguliert werden. «Solche Verunstaltungen passieren immer wieder.»

Laut María Borja, Vizepräsidentin von Acre, seien Missgeschick wie das von Murillo «leider weitaus häufiger als man denkt». «Wir erfahren davon nur, wenn Menschen sie der Presse melden oder in den sozialen Medien teilen, aber es gibt zahlreiche Situationen, in denen Arbeiten von Menschen ausgeführt werden, die für so etwas nicht ausgebildet sind.»

Spanien verfüge nicht über die finanziellen Mittel, um alle Schätze der Vergangenheit zu bewahren. Der Acre sei es wichtig, dass das Thema in der Politik diskutiert wird. (cki)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

History Porn Teil X: Geschichte in 30 Wahnsinns-Bildern So trinkt man wie Winston Churchill Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter