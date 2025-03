Aktivisten: 16 Tote bei schweren Angriffen in Syrien

Oberstleutnant Mustafa Knifati, verantwortlich für die Sicherheit in der Provinz Latakia am Mittelmeer, machte frühere Gefolgsleute Assads verantwortlich. «Überbleibsel von Assad-Milizen» hätten Kontrollpunkte und Patrouillen in der Küstenstadt Dschabla nach guter Vorbereitung angegriffen, berichtete die Nachrichtenagentur Sana. Sie hätten auch öffentliche und private Gebäude beschädigt und geplündert.

Wegen Massentourismus: Playa de Palma will Billig-Hotels modernisieren oder schliessen

Mallorca will den Massentourismus eindämmen. Der Bürgermeister von Palma hat dazu auf der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin ehrgeizige Pläne vorgestellt.

Weg vom Massentourismus und hin zu exklusiveren Gästen: Palma auf Mallorca will sein Strandquartier Playa de Palma modernisieren und sicherer machen. Palmas Bürgermeister Jaime Martínez kündigte dazu auf der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin an, 21,5 Millionen Euro in die Modernisierung des Tourismusortes investieren zu wollen. Der Etat solle zur Verbesserung von öffentlichen Einrichtungen und Sicherheit genutzt werden.