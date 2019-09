International

Syrien

Mehrere Zivilisten durch Autobombe in Syrien getötet



Bei der Explosion einer Autobombe im Nordwesten Syriens sind mehrere Zivilisten getötet worden. Ein mit Sprengstoff beladener Lastwagen sei in der Nähe eines Spitales in der Stadt Al-Rai in der Provinz Aleppo detoniert, berichtete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana am Sonntag.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in Grossbritannien sprach von mindestens acht Toten und sieben Verletzten. Die Stadt steht unter Kontrolle von Rebellen, die von der Türkei unterstützt werden. Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand.

Die Angaben der Beobachtungsstelle, die sich auf ein Netzwerk von Informanten in Syrien bezieht, können von unabhängiger Stelle nicht überprüft werden. (sda/dpa)

