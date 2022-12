Die sechs Oppositionsparteien, darunter die Mitte-links-Partei CHP, haben sich mit der Absicht zusammengeschlossen, Erdoğan abzulösen. Einen Präsidentschaftskandidaten hat das Bündnis noch nicht bekanntgegeben. Erdoğan forderte die Oppositionsparteien am Samstag auf, ihren Kandidaten zu benennen.

Erdogan kündigt für 2023 letzte Kandidatur an

Erdogan kündigt für 2023 letzte Kandidatur an

Das Urteil war unter anderem vom Auswärtigen Amt in Berlin, den USA und der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kritisiert worden. İmamoğlu hatte das politisch einflussreiche Amt des Istanbuler Bürgermeisters 2019 gewonnen und Erdoğan und dessen islamisch-konservativer Partei AKP damit eine herbe Niederlage zugefügt. Angesichts von mehr als 80 Prozent Inflation steht Erdoğan erheblich unter Druck. Erdoğan ist seit fast 20 Jahren an der Macht.

Menschen versammeln sich zu einer Kundgebung, um ihre Unterstützung für den Bürgermeister von Istanbul, Ekrem Imamoglu, in Istanbul, Türkei, am 15. Dezember 2022 zu zeigen.

Menschen versammeln sich zu einer Kundgebung, um ihre Unterstützung für den Bürgermeister von Istanbul, Ekrem Imamoglu, in Istanbul, Türkei, am 15. Dezember 2022 zu zeigen. Bild: keystone

Ekrem İmamoğlu ist Politiker der landesweit stärksten Oppositionspartei CHP und galt bisher als chancenreicher Kandidat für die Präsidentenwahl im kommenden Jahr. Der 52-Jährige war am Mittwoch wegen Beamtenbeleidigung mit einem Politikverbot belegt und zu einer Haft von zwei Jahren und sieben Monaten verurteilt worden. Erst wenn das Urteil rechtskräftig ist, muss İmamoğlu sein Amt als Bürgermeister aufgeben. Vorher muss es noch durch zwei Instanzen. Dass die Entscheidung widerrufen wird, gilt als unwahrscheinlich.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat Vorwürfe zurückgewiesen, seine Regierung habe Einfluss auf ein Urteil gegen einen aussichtsreichen Herausforderer genommen. Die Justiz sei unabhängig, sagte Erdoğan am Samstag in seiner ersten Stellungnahme zur Verurteilung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu zu einem Politikverbot und einer Haftstrafe. Das Gericht werde die «notwendigen Vorkehrungen» treffen, sollten «irgendwelche Fehler» gemacht worden sein, fügte Erdogan hinzu. Die türkische Justiz ist weitgehend unter Kontrolle der Regierung und die Gewaltenteilung ist seit der Einführung des Präsidialsystems quasi aufgehoben.

Schmerzfreies Stromsparen in der Küche? Läuft! Unsere Tipps.

Nico trainiert mit den Frauen des FC Aarau – und kommt an seine Grenzen

China fordert an Uno-Biodiversitätskonferenz 20 Milliarden für Entwicklungsländer

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

VW-Chef erklärt in 2 Minuten, warum Wasserstoff-Autos keine Chance gegen E-Autos haben

Kiew hat nach Raketenangriff wieder Fernwärme ++ Einschläge in Grenzregion Belgorod

SP-Wasserfallen will mit Foto die SVP blossstellen – die Retourkutsche folgt sofort

Was deinen Freitag besser macht? 31 lustige Tierbilder

Dieser Lehrer liest Dürrenmatts «Die Physiker» nicht mehr in der Klasse – wegen Rassismus

Nordkorea feuerte laut Südkorea zwei Mittelstreckenraketen ab

Nordkorea hat seine bisher beispiellose Folge von Tests mit potenziell atomwaffenfähigen Raketen in diesem Jahr am Sonntag fortgesetzt. Südkoreas Militär erfasste eigenen Angaben zufolge innerhalb einer Stunde den Start von zwei sogenannten ballistischen Mittelstreckenraketen mittlerer Reichweite (MRBM) in der westlichen nordkoreanischen Provinz Nord-Pyongan. UN-Resolutionen verbieten Nordkorea die Erprobung von ballistischen Raketen jeglicher Reichweite. Solche Raketen können je nach Bauart auch mit einem Atomsprengkopf ausgerüstet werden.