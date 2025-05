Österreich gewinnt den ESC – und zittert jetzt vor den Kosten

So viel kostet der ESC

Die Berechnungen für den ESC Basel beliefen sich auf rund 60 Millionen Franken. 35 Millionen trug die Stadt Basel, 20 Millionen das SRF. Die Europäische Rundfunkunion (EBU) steuerte weitere 5 Millionen bei. Eine Schlussbilanz gibt es bisher noch nicht, allerdings generiert ein Mega-Event dieser Grösse auch nachhaltig Wertschöpfung. Das zeigt sich auch in anderen Ländern, wo die regionale Wirtschaft nach einem ESC jeweils stark profitiert.Laut Vol.at kostete die Austragung von 2015 den ORF rund 15 Millionen Euro. Die Gastgeberstadt Wien gab 1 Million aus und die EBU beteiligte sich ebenfalls. In den vergangenen Jahren betrugen die Kosten für den ESC zwischen 10 und 70 Millionen Franken, wobei der Event auch Geld zurück in die Kassen spült.