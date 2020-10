Lehrer bei brutaler Messer-Attacke bei Paris enthauptet – Terrorverdacht

«Die Zahlen sind ein Schock»: Das Wichtigste der Corona-PK in 9 Punkten

Die Expertinnen und Experten des Bundes zeigen sich besorgt über die rasant steigenden Corona-Zahlen. An einer PK am Freitagnachmittag fordern sie strengere Massnahmen. Das Wichtigste in 9 Punkten.

Martin Ackermann, Präsident der Wissenschafts-Taskforce des Bundes plädiert für strengere Massnahmen, die so schnell wie möglich umgesetzt werden müssten.

In zwei Wochen rechnet er mit 12'000 Infektionsfällen. «Die Zahlen sind ein Schock, aber auch eine Chance, nun schnell zu reagieren», sagte Ackermann am Freitag vor den Bundeshausmedien in Bern.

Auch wenn in einer Woche neue Massnahmen in Kraft treten würden, würden die Fallzahlen und die Zahlen der Hospitalisierungen heute in zwei Wochen um …