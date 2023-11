Warum die Jugend auf TikTok plötzlich Osama Bin Laden feiert

Osama Bin Laden – Idol auf TikTok. Bild: AP/AP

Warum TikTok plötzlich Osama Bin Laden feiert

Nach 9/11 galt Osama Bin Laden als Antithese für die westliche Welt – der personifizierte Terrorismus. Doch auf TikTok ändert sich dieses Narrativ jetzt. Bin Laden und sein wirres Gedankengut werden auf der Plattform regelrecht gefeiert.

Mehr «International»

Für viele von uns, gibt es dieses eine Datum, von dem wir ewig wissen werden, was wir damals gemacht haben: der 11. September 2001. Die Welt erstarrte, während alle live mitverfolgten, wie ein Flugzeug in einen Turm des World Trade Centers in New York krachte – während der Turm daneben in sich zusammenbrach. Ein globaler Schock, der sich ins kollektive Gedächtnis der westlichen Gesellschaft einbrannte.

2753 Menschen starben beim Terrorangriff auf die Twin Towers oder während sie als Helfer im Einsatz standen. Als Drahtzieher hinter der Katastrophe hat sich Osama Bin Laden entpuppt, Gründer und Anführer der Terrororganisation al-Qaida. 2011 wurde der Terrorist von einem US-Soldaten in seinem Versteck in Pakistan erschossen.

Andere scheinen dieses Datum vergessen zu haben oder erlebten es gar nicht erst mit. Denn sie feiern den Terror-Fürsten jetzt auf der Social-Media-Plattform TikTok.

20 Bilder zu 9/11, die für immer in unseren Köpfen bleiben 1 / 22 20 Bilder zu 9/11, die für immer in unseren Köpfen bleiben Am 11. September 2001 werden die beiden Flugzeuge American Airlines (AA) Flüge 11 und United Airlines (UA) Flug 175 von Al-Kaida-Terroristen entführt und in die Twin Towers des World Trade Centers (WTC) in New York geflogen.

Um 8:46 Uhr (Ortszeit) fliegt Flug AA 11 in den Nordturm, um 9:03 Uhr (Ortszeit) explodiert Flug UA 175 im Südturm.

In und ums WTC starben 2763 Menschen aus 92 Ländern. Mehr als 3200 Kinder verloren einen oder beide Elternteile. (Photo by Spencer Platt/Getty Images) ... ... Mehr lesen quelle: getty

Der «Letter to America»

Der «Guardian» veröffentlichte schon im Jahr 2002 ein Pamphlet von Bin Laden, den «Letter to America». Ein «antisemitischer, amerikafeindlicher und islamistischer Brief», wie der «Tagesspiegel» den Inhalt des Textes zusammenfasst. Der Text wurde zwar am vergangenen Mittwoch vom Guardian von der Seite genommen, im Internetarchiv ist er immer noch zugänglich.

Gelöscht hat der «Guardian» den Brief, weil Auszüge des Textes ohne Kontext plötzlich überall auf TikTok auftauchten. Der Grund dafür ist, dass die US-amerikanische Influencerin Lynette Adkins, die sich für die Palästinenser einsetzt, Ausschnitte des Textes am Dienstag auf TikTok veröffentlicht. Der Text habe sie in eine existenzielle Krise gestürzt, meint Adkins auf der Videoplattform. Seit da verbreitet sich der «Letter of America» inflationär auf der chinesischen Videoplattform.

Dass Bin Ladens Schrift gerade jetzt aus der Versenkung geholt wird, kommt nicht von Ungefähr. Denn Bin Laden schwadroniert in seiner Hassschrift von Angriffen auf Zivilisten und davon, dass jüdische Menschen aus seiner Sicht historisch gesehen kein Recht auf Palästina hätten. Israel sollte es gar nicht erst geben, so Bin Laden. Zudem würden «die Juden» Politik, Medien und Wirtschaft kontrollierten, Staaten wie die USA hätten vor «den Juden» kapituliert, so Bin Laden. Diese Art von Aussagen sind höchst antisemitisch und weder historisch noch mit aktuellen Zahlen oder Statistiken belegbar.

Bin Laden erklärt seinen permanenten «Kampf» gegen Israel und die westlichen Regierungen denn auch so: «Die Absetzung dieser Regierungen ist eine Verpflichtung für uns und ein notwendiger Schritt, um die Ummah zu befreien, die Scharia zum obersten Gesetz zu machen und Palästina zurückzugewinnen.»

«Die Juden» und der Westen sind seine Feinde. Bild: IMAGO

Der neue Blick auf 9/11

Die Löschung des Briefes seitens des «Guardians» hat dem Brief allerdings nicht weniger, sondern noch viel mehr Aufmerksamkeit beschert. Zudem sehen sich viele TikTok-Nutzer auch darin bestätigt, dass Medien versuchen würden, ihre Meinung zu unterdrücken.

Die amerikanische Journalist Yashar Ali hat sich diese Posts angesehen und zieht ein erschreckendes Fazit: Terrorismus wird als eine legitime Form des Widerstands gegen eine feindliche Macht akzeptiert.

Die TikToks, die auf den Brief referieren, haben gut und gern über eine Million Views. In den Kommentaren schreiben die Nutzer, dass der Brief ihnen die Augen geöffnet habe und sie jetzt anders auf das Weltgeschehen blicken würden. Dass die Abschnitte in den TikToks völlig aus dem Kontext gerissen sind, scheinen diesen Usern völlig egal zu sein.

Lieber schreiben sie: «Warum habe ich noch nie davon gehört?», «Alles, was ich über Geschichte gelernt, habe, ist eine Lüge» oder «Es ist noch immer aktuell». Einige TikTok-User gehen sogar so weit zu sagen, dass das Schreiben von Bin Laden ihre Sicht auf 9/11 verändert hätte. (yam)