Banner in türkischem Stadion zu «natürlicher Geburt» sorgt für Kritik

Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe nennt als mögliche Nachteile von Kaiserschnitten unter anderem ein höheres Risiko für Atemerkrankungen, Autismus und Adipositas. Ausserdem könne es Wundheilungsstörungen, Verwachsungen, Narbenbildung am Unterbauch und an der Gebärmutter geben. Zwingend medizinisch notwendig sind Kaiserschnitte demnach aber etwa bei einer Querlage des Kindes, dem Vorliegen des Mutterkuchens (Plazenta) vor dem inneren Muttermund oder einem Riss der Gebärmutter. (hkl/sda/dpa)

Das Gesundheitsministerium der islamisch-konservativen Regierung von Recep Tayyip Erdogan hatte vor einigen Monaten eine Kampagne gegen Kaiserschnitte gestartet. In dem Plan steht, mit der Verringerung der Bauchgeburten wolle man dafür sorgen, «normale Geburten zu fördern und das Bevölkerungswachstum auf einem nachhaltigen Niveau zu halten». Kaiserschnitte setzten Mutter und Kind einem grossen Risiko aus, so das Ministerium.

Ein Banner in einem Fussballstadion über vaginale Geburten sorgt in der Türkei für Empörung. Im Super-League-Spiel Sivasspor gegen Fenerbahçe Istanbul traten am Sonntagabend Spieler von Sivasspor mit einem Transparent mit der Aufschrift «Das Natürliche ist eine normale Geburt» auf den Platz, wie mehrere türkische Medien berichteten. Darunter war weiter zu lesen: «Ein Kaiserschnitt ist nicht natürlich, solange er medizinisch nicht notwendig ist».

