Mindestens zehn Tote bei Hotel-Brand in türkischem Skigebiet

Bei einem Brand in einem Hotel in einem Skiresort im Nordwesten der Türkei sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. 32 weitere seien verletzt worden, teilte der türkische Innenminister Ali Yerlikaya auf der Plattform X mit. (sda/dpa)

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Papst will Frau zur Gouverneurin des Vatikans ernennen

Der Papst wird erstmals eine Frau, die Ordensschwester Raffaella Petrini, zur Gouverneurin des Vatikanstaates ernennen. «Petrini ist Vize-Gouverneurin und wird im März Gouverneurin werden», kündigte Franziskus an, der am Sonntagabend als Gast in einer vom italienischen TV-Kanal «Nove» ausgestrahlten Fernseh-Talkshow teilnahm.