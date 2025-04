Trump hat schon Abschied vom Papst genommen +++ Trauerfeier startet um 10 Uhr

Der Pilgerstrom reisst nicht ab: Am dritten Tag der öffentlichen Aufbahrung von Papst Franziskus haben sich in den frühen Morgenstunden lange Schlangen vor dem Petersdom in Rom gebildet. Es ist der letzte Tag, an dem Gläubige Abschied von dem am Ostermontag verstorbenen Papst nehmen können.



Seit der Aufbahrung am Mittwochvormittag haben nach Angaben des Vatikans mehr als 128'000 Besucher den Petersdom betreten, um dem Papst die letzte Ehre zu erweisen.



Am Abend (19.00 Uhr) wird der Sarg verschlossen. Am Samstag steht die Trauerfeier und Beisetzung an. Dazu werden Staatsgäste aus aller Welt erwartet. US-Präsident Donald Trump gehört zu den prominentesten Gästen. Er wird am späten Abend in Rom erwartet. (sda/dpa)

Bild: keystone