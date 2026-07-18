Die Dächer von Istanbul. Bild: AP

119 IS-Verdächtige in der Türkei festgenommen

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Die türkische Polizei hat 119 Personen festgenommen, die im Verdacht stehen, Verbindungen zur Terrororganisation «Islamischer Staat» (IS) zu unterhalten. Die Aktion wurde landesweit durchgeführt, teilte das türkische Aussenministerium am Samstag mit.

«Im Rahmen einer von unserer Gendarmerie in 30 Provinzen durchgeführten Operation gegen die Terrororganisation Daech wurden 119 Verdächtige festgenommen», erklärte das Ministerium. Zu den betroffenen Provinzen zählen Istanbul (Nordwesten), Ankara (Zentrum) und Adana (Süden).

Den Verdächtigen werde vorgeworfen, Mitglieder des «Islamischen Staates» zu sein, in sozialen Netzwerken Propaganda für die Gruppe zu betreiben und diese «über Personen mit Verbindungen zur Terrororganisation sowie über sogenannte Wohltätigkeitsorganisationen» zu finanzieren, so das Ministerium. (sda/afp)