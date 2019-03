International

TV

Jan Hofer: Sorge um ARD-Sprecher nach Tagesschau von Donnerstag



bild: ard

Sorge um Tagesschau-Sprecher – Zuschauer nach ARD-Sendung verunsichert

Sorge um Tagesschau-Sprecher Jan Hofer: Am Ende der beliebten Nachrichtensendung um 20.15 in der ARD mit Nachrichtensprecher Jan Hofer war nach dem Wetterbericht für wenige Sekunden zu sehen, wie sich der bekannte TV-Journalist geschwächt an dem Studio-Tisch abstützt.

Schon zuvor wirkte Hofer während den Moderationsbeiträgen der 15 Minuten langen Live-Nachrichtensendung angeschlagen.

Dies fiel auch ARD-Zuschauern auf, die ihre Sorge um den Gesundheitszustand des Moderators auf Twitter kund taten.

Eine Frage, die sich viele Zuschauer stellten:

Ging es Jan Hofer da eben nicht gut? #Tagesschau @DasErste — Sascha (@phornic) 14. März 2019

Oops und dann das noch? Was war am Ende los? Jetzt mache ich mir richtig Sorgen. #tagesschau — Denkma Nach (@DenkmaNach) 14. März 2019

Grosse Sorge – und zunächst keine Antwort der ARD:

@JanHofer Hoffe alles ist gut! Das sah nicht gut aus am Ende der #tagesschau. Was sagt die @ARD_Presse — Michael M (@mimorv1) 14. März 2019

Viele Nutzer kritisierten, dass sich die Bilder aus der Sendung in Windeseile im Netz verbreiteten.

Ich finde es gerade unmöglich, dass das Bild von Jan Hofer hier verbreitet wird, wie er sich scheinbar krampfhaft am #tagesschau Pult krallt. — Na von Fets (@NaVonFets) 14. März 2019

Hofer ist seit 2004 Chefsprecher der Tagesschau, er arbeitet bereits seit 1985 für die größte deutsche Nachrichtensendung. Zuvor arbeitete er unter anderem auch für den Saarländischen Rundfunk (SR) und für die Deutsche Welle.

Kurze Zeit später äusserte sich die Tagesschau auf Twitter zu dem Vorfall: Liebe Zuschauer, am Ende der Tagesschau wurde es Jan Hofer schlecht. Möglicherweise ist ein Infekt, mit dem er kürzlich zu tun hatte, noch nicht vollständig auskuriert. Zurzeit lässt er sich ärztlich untersuchen. Vielen Dank für die Genesungswünsche. — tagesschau (@tagesschau) 14. März 2019

Weitere Informationen folgen

Abonniere unseren Newsletter