Twitter-Chef Musk nervt sich ab eigenem Algorithmus und feuert seine Entwickler

Weil der Algorithmus seine Tweets zu wenig ausspielt – Musk feuert Entwickler

Die Posse rund um Elon Musk und sein Engagement bei Twitter geht in die nächste Runde. Vielleicht ist euch aufgefallen, sofern ihr Twitter nutzt, dass vermehrt Tweets vom Musk höchstpersönlich angezeigt werden.

Das kommt nicht von ungefähr, sondern ist so gewollt. Wie «t3n» schreibt, soll sich der Twitter-Chef bei seinem Entwicklerteam über abnehmende Popularität beklagt haben, was dazu geführt hat, dass Musks Tweets jetzt einfach überall erscheinen, ob das User so wollen oder nicht.

Dies führt dazu, dass sich vermehrt User von der Plattform abwenden oder Twitter-Besitzer Musk ganz einfach blockieren.

Besonders abstrus an der ganzen Thematik ist die Reaktion von Elon Musk auf den Befund seines Entwicklerteams. Dieses hat nämlich keine Hinweise gefunden, wonach der Twitter-Algorithmus dessen Tweets zu wenig ausgespielt hätte. Entlassen wurden die entsprechenden Mitarbeiter trotzdem, als sie ihrem Chef ihre Erkenntnisse mitgeteilt hatten.

Was Musk ebenfalls nicht gefallen dürfte: Sein – zumindest fragwürdiges – Verhalten hat dazu geführt, dass der Hashtag #blockmusk trendet. Wie stark die Reaktion der genervten Twitter-User ausfällt, wird sich zeigen. (rst)