Nehmen ernst, was man ihnen aufträgt: Russische Lehrerinnen posieren mit gebastelten Aluhüten. Wladyslaw Bochan

Russische Lehrerinnen basteln mit Kindern Aluhüte

Russische Lehrerinnen haben sich stolz mit Aluhüten gezeigt. Sie wurden veräppelt. Ein Aktivist will mit der Aktion auf problematische Entwicklungen in der russischen Gesellschaft aufmerksam machen.

Thomas Wanhoff / t-online

Ein Artikel von

Ein belarussischer Aktivist hat es geschafft, gleich mehrere Lehrerinnen an russischen Schulen hereinzulegen. Auf seinem Telegram-Kanal «Uladziskau Bokhan» hat er kürzlich die zweite Folge seines Projekts veröffentlicht, das sich kritisch mit Aspekten der gesellschaftlichen Entwicklung in Russland auseinandersetzt.

Im Zentrum dieser Folge steht das Thema «Besessenheit von Verschwörungen». In einem Video wird eine fiktive Geschichte beschrieben, wonach die NATO angeblich elektromagnetische Impulse einsetzt, um die russische Bevölkerung über Satelliten zu beeinflussen. Lehrer in der Region Woronesch sollen der Geschichte zufolge eine patriotische Aktion durchführen und in einem Workshop namens «Helm des Vaterlands» ihren Schülern beibringen, wie sie Alufolienhüte zum Schutz vor diesen Impulsen anfertigen können.

Weitere Episoden angekündigt

Der im Exil lebende Belarusse Wladyslaw Bochan hatte sich als Offizieller der Partei «Einige Russland» ausgegeben, die Kremlmachthaber Wladimir Putin nahesteht. Das Video machte offenbar die Runde und kurze Zeit später bekam der Komiker Rückmeldungen mit angehängten Fotos. Darin sind Frauen zu sehen, die Aluhüte basteln oder bereits auf dem Kopf tragen. Einige hatten die Hüte sogar schon Schulkindern aufgesetzt.

Der Aktionskünstler veröffentlichte die Aufnahmen und schrieb dazu, er habe die Aktion gestartet, um «zu bestätigen, dass in Russland ein faschistisches Regime herrscht». Bochan kündigte noch weitere Episoden seiner Telegram-Reihe an. «Es hat funktioniert. Es wäre lustig, wenn es nicht so traurig wäre», sagte Bochan auf YouTube.

Er zeigte sich erschüttert, dass russische Lehrer den Aussagen im Video geglaubt hätten. Dass Aluhüte vor Strahlen schützen, ist ein längst widerlegtes Meme, das sich aber hartnäckig seit dem Beginn der atomaren Aufrüstung hält. Oft werden auch Querdenker als Aluhüte bezeichnet, weil sie Verschwörungstheorien ohne wissenschaftliche Basis glauben.

