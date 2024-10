Selenskyj zu Besuch im Vatikan – er hat ein spezielles Geschenk dabei

Mehr «International»

Selenskyj zwischen zwei Schweizer Garden. Bild: keystone

Papst Franziskus hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Vatikan zu einem privaten Gespräch empfangen. Über die Gesprächsinhalte wurde zunächst nichts bekannt.

Der Heilige Stuhl teilte jedoch mit, dass das Treffen eine halbe Stunde lang andauerte und Selenskyj dem katholischen Kirchenoberhaupt ein Gemälde mit dem Titel «Das Massaker von Butscha» überreichte, das ein Mädchen zwischen Trümmern zeigt.

Es ist Selenskyjs dritter Besuch im Vatikan. Franziskus erinnert öffentlich immer wieder an die «gemarterte Ukraine». In der Vergangenheit stiessen jedoch seine Äusserungen zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und Friedensappelle in Kiew auf scharfe Kritik.

Nach der Verschiebung des Ramstein-Treffens mit dem US-Präsidenten Joe Biden absolviert der ukrainische Präsident seit Donnerstag eine Tour durch Europa. (sda/dpa)