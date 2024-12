Video: watson/x

Wohl 179 von 181 Passagieren tot – Flugzeug geht bei Landung in Südkorea in Flammen auf

Bei der Landung am internationalen Flughafen von Muan in Südkorea ist ein Passagierflugzeug verunglückt. Laut einem jüngsten Bericht der Retter sollen 179 der 181 Passagiere ums Leben gekommen sein.

Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, sollen 175 Fluggäste und sechs Crew-Mitglieder an Bord der aus Bangkok kommenden Maschine gewesen sein. Laut einem jüngsten Bericht sollen 179 der 181 Menschen ums Leben gekommen sein. Das gab die lokale Feuerwehr bekannt, die weiter mit Rettungsarbeiten beschäftigt ist.

Die Passagiere sind grossmehrheitlich südkoreanischer Staatsangehörigkeit. Die Zahl der gemeldeten Todesopfer stieg zuvor (früher Sonntagmorgen, Schweizer Zeit) laufend.

Auf Videos und Bildern, die in den sozialen Medien kursieren, ist zu sehen, wie das Flugzeug des Typs Boeing 737-8AS die Landebahn ohne ausgeklapptes Fahrwerk entlang schlittert, mit hohem Tempo überschiesst und schliesslich in Flammen aufgeht, als sie in einen Zaun kracht.

Yonhap berichtete unter Berufung auf die Behörden, dass ein Vogelschlag – also eine Kollision mit einem oder mehreren Vögeln – zu der offensichtlichen Fehlfunktion am Fahrwerk geführt haben könnte.

Die Rettungsarbeiten konzentrierten sich zu Beginn darauf, die Passagiere, die im hinteren Teil der Maschine sassen, zu bergen, wie ein Flughafenmitarbeiter gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters sagte. Zwei Personen konnten demzufolge lebend aus dem Wrack geborgen werden.

Die Regierung von Südkoreas Interimspräsident Choi Sang Mok, der erst am Freitag nach den innenpolitischen Turbulenzen im Land, ernannt wurde, ordnete «umfassende Rettungsmassnahmen» an. Zudem wurde eine Krisensitzung angeordnet.

Bei der betroffenen Fluggesellschaft handelt es sich um die südkoreanische Jeju Air. Ein Sprecher der Gesellschaft gab gegenüber Reuters an, dass die Berichte geprüft würden und eine detaillierte Stellungnahme erfolge, sobald weitere Infos vorliegen.

Der Flughafen von Muan, der 2007 nach zehnjähriger Bauzeit eröffnet wurde, liegt in der südwestlichen Provinz Jeolla – knapp 300 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Seoul. Westliche Fluggesellschaften steuern den Flughafen nicht an.

