Das Video zeigt den Aufprall und die Explosion. Video: watson/x

179 Todesopfer bestätigt – das wissen wir über die Flugkatastrophe in Südkorea

Bei der Landung auf dem internationalen Flughafen von Muan ist ein Passagierflugzeug verunglückt. Laut Feuerwehr sind 179 Menschen ums Leben gekommen, 2 überlebten. Eine Übersicht.

Das ist passiert

Ein Passagierflugzeug ist in der Nacht auf Sonntag (Schweizer Zeit) bei der Landung auf einem internationalen Flughafen in Südkorea über die Landebahn hinausgeschossen und nach dem Aufprall mit verschiedenen Objekten in Flammen aufgegangen.

Bei dem Unglück in Muan sind 179 gestorben. Das bestätigte die Feuerwehr, wie die amtliche Nachrichtenagentur Yonhap am Sonntag berichtete.

Damit sind fast alle der 181 Insassen des Fluges von Bangkok in die Stadt im Südwesten Südkoreas ums Leben gekommen. Zwei Crew-Mitglieder überlebten und wurden in ein Spital gebracht.

Das weiss man über die Opfer

Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, sollen 175 Fluggäste und sechs Crew-Mitglieder an Bord der aus Bangkok kommenden Maschine gewesen sein.

Laut einem jüngsten Bericht von an der Rettung beteiligten Einheiten sollen 179 der 181 Menschen ums Leben gekommen sein. Das gab die lokale Feuerwehr bekannt, die weiter mit Rettungsarbeiten beschäftigt ist. Die Zahl der gemeldeten Todesopfer stieg laufend.

Rettungskräfte der Feuerwehr versuchten, Passagiere aus dem Wrack zu retten. Bild: keystone

Die Passagiere sind grossmehrheitlich südkoreanischer Staatsangehörigkeit. Zwei Personen stammen aus Thailand.

Die Rettungsarbeiten konzentrierten sich zu Beginn darauf, die Passagiere, die im hinteren Teil der Maschine sassen, zu bergen, wie ein Flughafenmitarbeiter gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters sagte.

Zwei Personen konnten demzufolge lebend aus dem Wrack geborgen werden. Es handelt sich um zwei Crew-Mitglieder. Beide sollen sich im Heck des Flugzeugs befunden haben. Sie befinden sich im Spital, wo sie mit «mittleren bis schweren Verletzungen» behandelt werden.

Das weiss man über den Hergang des Unglücks

Auf Videos und Bildern, die in den sozialen Medien kursieren, ist zu sehen, wie das Flugzeug des Typs Boeing 737-800 die Landebahn ohne ausgeklapptes Fahrwerk entlang schlittert, mit hohem Tempo überschiesst und schliesslich in Flammen aufgeht, als sie in eine Mauer und andere Objekte am Ende der Landebahn kracht.

Weitere Fotos vom Flugplatz zeigten, wie die komplett zerstörte Maschine ausbrennt. Aus der Ferne war eine meterhohe schwarze Rauchfahne zu sehen.

Das weiss man über die Unglücks-Ursache

Die Behörden gehen nach ersten Ermittlungen davon aus, dass ein Vogelschlag – also die Kollision mit einem oder mehreren Vögeln – zum Absturz beigetragen hatte. Laut Medienberichten soll der Tower in Muan die Maschine vor dem Unfall vor Vogelschlägen gewarnt haben. Die Piloten hätten kurz darauf einen Notruf abgesetzt.

Der Zusammenprall mit Vögeln könnte in der Folge zu der Fehlfunktion am Fahrwerk geführt haben.

Eine gerettete Flugbegleiterin berichtete von Rauch, der aus der Turbine kam. Auch Augenzeugen am Boden sahen laut Yonhap Feuer an einer der Turbinen und hörten Knallgeräusche.

Laut dem koreanischen Nachrichtenportal News1 sendete ein Passagier kurz vor der Bruchlandung eine Nachricht an einen Verwandten und schrieb darin, dass ein Vogel in der Tragfläche der Maschine feststecke. Die letzte Nachricht soll gelautet haben: «Soll ich meine letzten Worte sagen?»

Nebst einem Vogelschlag wurden zunächst auch Wettereinflüsse als mögliche Unfallursache in Betracht gezogen, wie die Behörden bekannt gaben.

Die offiziellen Ermittlungen zu den Hintergründen der Tragödie sind angelaufen. Es wird erwartet, dass die Klärung der Unglücksursache Monate dauern könnte.

Das Wrack der Boeing 737-8AS. Bild: keystone

Warum misslang die Notlandung?

Die Piloten unternahmen Berichten zufolge einen ersten Landeversuch, brachen ihn aber ab und wagten dann eine Bruchlandung. Allerdings schafften sie es offensichtlich nicht, die Geschwindigkeit der mit dem Rumpf aufsetzenden Maschine ausreichend zu reduzieren, bevor das Ende der Landebahn erreicht war.

Nachdem das Flugzeug gegen eine Wand geprallt sei, wurden Passagiere aus der Maschine geschleudert, erklärte die Feuerwehr laut Yonhap. Die Überlebenschance sei «extrem niedrig» gewesen. Auf Fotos waren brennende Wrackteile und verkohlte Trümmer des zerstörten Flugzeugs sowie Löschfahrzeuge der Feuerwehr zu sehen.

Die dutzenden Feuerwehrleute suchte wenige Stunden nach dem Unglück lediglich noch nach Leichen. Suchtrupps bargen den Flugschreiber, der weitere Erkenntnisse liefern könnte.

So regiert Südkoreas Regierung

Der inmitten der laufenden Staatskrise in Südkorea nur geschäftsführend tätige Präsident Choi Sang Mok ordnete umfassende Rettungsmassnahmen an und begab sich zum Unglücksort. Die Regierung wolle die Ursache gründlich untersuchen und präventive Massnahmen entwickeln, um ein solches Unglück zukünftig zu verhindern, sagte er vor Ort laut Yonhap.

In Seoul wurde eine Dringlichkeitssitzung im Präsidentenbüro unter Leitung von Stabschef Chung Jin Suk einberufen, um die Koordinierung der Ministerien zu Bereitstellung Ressourcen wie medizinischer Hilfe zu besprechen.

So regiert die betroffene Fluggesellschaft

Bei der betroffenen Fluggesellschaft handelt es sich um die südkoreanische Jeju Air. Die Gesellschaft veröffentlichte auf ihrer Website ein Entschuldigungsschreiben. «Wir entschuldigen uns zutiefst bei allen, die von dem Vorfall am Flughafen Muan betroffen sind». Man bedauere das entstandene Leid und werde alles daran setzen, das Unglück aufzuklären, so die Verantwortlichen.

Alle weiteren Flüge von und nach Muan wurden gestrichen. Der Flughafen von Muan, der 2007 nach zehnjähriger Bauzeit eröffnet wurde, liegt in der südwestlichen Provinz Jeolla – knapp 300 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Seoul. Westliche Fluggesellschaften steuern den Flughafen nicht an.

Der US-Flugzeugbauer Boeing nahm laut Medienberichten nach dem Unfall Kontakt mit Jeju Air auf.

Wie viele schwere Luftfahrt-Unglücke gab es 2024?

Es ist das vierte schwere Flugzeugunglück, das sich in diesem Jahr ereignete.

In Brasilien stürzte am 9. August ein Flugzeug mit 61 Menschen an Bord in ein Wohngebiet der Stadt Vinhedo im brasilianischen Bundesstaat São Paulo. Kein Insasse überlebte den Absturz. Vor dem Flugzeugabsturz haben die Piloten über Probleme bei der Enteisung des Fliegers gesprochen, wie aus einem Bericht der brasilianischen Luftwaffe hervorgeht. Die konkrete Ursache des Unglücks ist jedoch unklar.

Im Himalaya-Staat Nepal kam es am 24. Juli zu einem Flugzeugabsturz mit 18 Toten. Nur der Kapitän konnte schwer verletzt geborgen werden. Auch in diesem Fall ist die Absturzursache unklar.

Erst vor wenigen Tagen starben beim Absturz eines Passagierflugzeugs der Azerbaijan Airlines in Kasachstan 38 Menschen, 29 Insassen überlebten teilweise schwer verletzt. Die Maschine wurde mutmasslich abgeschossen, wie Einschusslöcher belegten.

Der russische Diktator Wladimir Putin erklärte auf öffentlichen Druck hin, dass zu dem Zeitpunkt die russische Flugabwehr im Einsatz gegen ukrainische Drohnenangriffe gewesen sei und entschuldigte sich bei dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev für den Vorfall, übernahm aber nicht die Verantwortung.

+++ Updates folgen laufend +++

(con/sda/dpa)