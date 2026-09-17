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Trump stellt Polen Stützpunkt des US-Heers in Aussicht

KEYPIX - epa12349487 United States President Donald J. Trump (R) and President Karol Nawrocki (L) of the Republic of Poland watch a fly-over of US military jets during their arrival at the South Porti ...
US-Präsident Donald J. Trump (rechts) und der Präsident der Republik Polen, Karol Nawrocki (links).Bild: keystone

Trump stellt Polen Stützpunkt des US-Heers in Aussicht

17.09.2026, 21:3117.09.2026, 21:31

Polen und die USA befinden sich laut US-Präsident Donald Trump in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Stützpunkt des US-Heeres in Polen. Dank der entschlossenen Politik des polnischen Präsidenten Karol Nawrocki würden «grosse Fortschritte erzielt», teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Sollte es zu einer Einigung kommen, könnte schon in Kürze ein Standort bekanntgegeben gegeben. Trump sprach von einem historischen Schritt in der Partnerschaft beider Länder.

Polen liegt an der Ostflanke der Nato und hatte sich zuletzt verstärkt um eine grössere US-Truppenpräsenz bemüht. Im Frühjahr hatte Trump angekündigt, insgesamt 5'000 Soldaten aus Deutschland abzuziehen. In der Folge berichteten US-Medien darüber, auch eine geplante Entsendung von 4'000 Soldaten nach Polen werde gestoppt. Polen dementierte das. Trump hatte daraufhin die Entsendung von 5'000 US-Streitkräften nach Polen angekündigt und das mit seinem guten Verhältnis zu Nawrocki begründet.

Trump hatte Polen und vor allem Nawrocki immer wieder gelobt, weil Warschau angesichts der von Russland ausgehenden Bedrohung vergleichsweise viel Geld in die eigene Verteidigung investiert. Nawrocki hatte Trump im vergangenen Herbst im Weissen Haus besucht. Die beiden Politiker hatten damals ihre Sympathie füreinander deutlich gemacht. (sda/dpa)

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