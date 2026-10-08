USA sollen neue Anklage wegen Folter gegen Ehepaar Maduro planen

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Der vom US-Militär gefangen genommene langjährige Staatschef von Venezuela, Nicolás Maduro, und seine Ehefrau müssen sich möglicherweise neuen Vorwürfen stellen.

Über die bereits bekannten Anklagepunkte hinaus werfe die US-Justiz den Maduros Folter von in Venezuela festgehaltenen US-Bürgern vor, berichten die US-Sender CNN und CBS übereinstimmend. Die Bekanntgabe der neuen Anklagepunkte solle am Donnerstag durch die Bundesanwaltschaft in New York erfolgen, heisst es.

Die neuen Vorwürfe beziehen sich demnach auf die unrechtmässige Inhaftierung und Folter von mehr als einem Dutzend US-Bürger in venezolanischen Gefängnissen während Maduros Amtszeit.

Autoritäre Führung

Maduro hatte sein Land an der Spitze einer sozialistischen Regierung von 2013 bis 2026 autoritär geführt. Im Januar waren er und seine Ehefrau Cilia Flores in der venezolanischen Hauptstadt Caracas in einer umstrittenen Aktion von US-Spezialkräften gefangen genommen worden. Von Kritikern wurde das Vorgehen als Verstoss gegen das Völkerrecht bezeichnet.

Seitdem haben Caracas und Washington ihre Zusammenarbeit insbesondere im Ölsektor ausgeweitet. Die Wirtschaft des einst wohlhabenden Landes mit den grössten nachgewiesenen Erdölvorkommen der Welt leidet unter Missmanagement, Korruption und Sanktionen.

Vorwurf des «Drogenterrorismus»

Die USA haben Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores bereits unter anderem wegen des Vorwurfs des «Drogenterrorismus» angeklagt. Der Prozess gegen die Maduros soll am 1. Juni 2027 beginnen. Der 63-Jährige soll demnach sein Amt als Präsident und vorangegangene Posten in der Regierung über Jahre dazu genutzt haben, den Schmuggel von Tausenden Tonnen Kokain in die USA zu ermöglichen.

Maduro und Flores weisen die Vorwürfe bisher von sich und warfen im Gegenzug den Vereinigten Staaten vor, sie entführt zu haben. Beide sitzen seit der Festnahme in Untersuchungshaft im New Yorker Stadtteil Brooklyn. (sda/dpa)