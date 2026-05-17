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Venezuela liefert Vertrauten Maduros an die USA aus

Venezuela liefert Vertrauten Maduros an die USA aus

Die Regierung von Venezuelas geschäftsführender Präsidentin, Delcy Rodríguez, hat einen engen Vertrauten des entmachteten Staatschefs Nicolás Maduro an die US-Justiz ausgeliefert.
17.05.2026, 03:5917.05.2026, 03:59

Die amerikanische Justiz werfe Alex Saab zahlreiche Delikte vor, erklärte die dem Justizministerium unterstellte Migrationsbehörde.

FILE - Venezuela&#039;s President Nicolas Maduro, left, and Alex Saab stand together during an event marking the anniversary of the 1958 coup that overthrew dictator Marcos Perez Jimenez, in Caracas, ...
Nicolas Maduro und Alex Saab standen sich nahe. Bild: keystone

Für den kolumbianischen Geschäftsmann Saab, der in Caracas unter Maduro auch zeitweise Minister war, dürfte die Auslieferung an die USA ein Déjà-vu sein: Saab war 2020 auf den Kapverdischen Inseln festgenommen worden, als sein Privatjet auf dem Weg in den Iran auftanken musste. Ein Jahr später wurde er in die USA ausgeliefert, wo unter anderem wegen Geldwäsche in dreistelliger Millionenhöhe gegen ihn ermittelt wurde. 2023 liess ihn die Regierung von US-Präsident Joe Biden allerdings im Austausch gegen mehrere in Venezuela inhaftierte Amerikaner frei. Biden habe sich die Entscheidung über Saabs Auslieferung nicht leicht gemacht, erklärte die US-Regierung damals.

US-Ermittler setzen womöglich darauf, dass Saab Informationen über illegale Geschäfte Maduros und anderer hochrangiger Funktionäre in Venezuela hat – vielleicht auch, um sie direkt im Prozess gegen den geschassten autoritären Staatschef zu nutzen.

Das US-Militär war Anfang des Jahres in Venezuela eingedrungen und nahm Maduro gefangen. Ihm soll in New York wegen angeblicher Verwicklung in Drogengeschäfte der Prozess gemacht werden. In Caracas übernahm die damalige Vizepräsidentin Rodríguez die Regierungsgeschäfte – und zeigt sich gegenüber dem einstigen Feind in Washington seither extrem kooperativ. (sda/dpa)

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