Der Kennedy-Mord wird neu verfilmt – die Besetzung ist ziemlich hochkarätig

Kennedy war am 22. November 1963 in Dallas im US-Staat Texas im offenen Auto erschossen worden. Eine Untersuchungskommission kam damals zu dem Ergebnis, dass der mutmassliche Attentäter Lee Harvey Oswald allein handelte. Bis heute sind die Umstände des Attentats und die kurz darauf folgende Ermordung Oswalds vor laufenden Fernsehkameras Quelle zahlreicher Verschwörungstheorien.

Der Thriller «Assassination» soll mit einer Star-Besetzung um Al Pacino, John Travolta, Viggo Mortensen, Shia LaBeouf und Courtney Love gedreht werden, wie die US-Branchenblätter «Variety» und «Deadline.com» am Montag (Ortszeit) berichteten. Regie führt der vielfach preisgekrönte US-Autor David Mamet, der die Drehbücher für Filme wie «Wag the Dog», «Wenn der Postmann zweimal klingelt», oder «Glengarry Glen Ross» lieferte.

Selbstfahrender Bus mit Passagieren in Schottland im Regelbetrieb

Erstmals kommt in Grossbritannien ein selbstfahrender Bus im regulären Linienbetrieb zum Einsatz. Das Unternehmen Stagecoach will die Linie AB1 nahe Edinburgh am Montag in Betrieb nehmen.