Mehrere Verletzte nach Schüssen an grosser US-Universität

Bei Schüssen auf dem Gelände einer Universität im US-Bundesstaat Virginia sind mehrere Menschen verletzt worden.

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Eine Person befinde sich in kritischem Zustand, vier weitere hätten nicht lebensgefährliche Verletzungen, berichtete der Lokalsender WTVR unter Berufung auf die Polizei. Der Campus der Virginia State University blieb nach dem Vorfall zunächst abgeriegelt.

Auf dem Campus der Virginia-State-Universität wurden Schüsse abgefeuert. Bild: x

Die Polizei sei am frühen Samstagmorgen (Ortszeit) wegen gemeldeter Schüsse zu dem Campus in Ettrick südlich der Hauptstadt Richmond gerufen worden, sagte ein Polizeisprecher dem Sender. Die Einsatzkräfte hätten dort fünf Menschen mit Schussverletzungen vor Wohngebäuden der Universität gefunden. Alle seien in Krankenhäuser gebracht worden.

Nach Angaben der Universität waren mehrere Verdächtige an dem Vorfall beteiligt. Nähere Angaben dazu, wie viele Menschen geschossen haben sollen oder was den Schüssen vorausging, gab es zunächst nicht. Auch über mögliche Festnahmen war zunächst nichts bekannt. Studierende und Beschäftigte wurden aufgefordert, den betroffenen Bereich zu meiden und den Anweisungen der Sicherheitskräfte zu folgen.

Die Schüsse fielen unmittelbar vor Beginn des neuen Semesters. Nach dem offiziellen Kalender der Universität soll der Unterricht am Montag beginnen. Erst am Freitag hatte die Hochschule ihre neuen Studierenden bei einer Willkommenszeremonie begrüsst.

Die 1882 gegründete Virginia State University gehört zu den historisch Schwarzen Hochschulen der USA, den sogenannten Historically Black Colleges and Universities (HBCU). Nach Angaben der Hochschule studieren dort rund 5'000 Menschen. (sda/dpa)