Die Todesstrafe ist auch in den USA nicht unumstritten. Bild: keystone

Erschiessen sei die «am wenigsten inhumane» Hinrichtungsmethode, sagt diese Expertin

In vielen US-Bundesstaaten wird die Todesstrafe bis heute praktiziert. Trotz regelmässigen Fehlversuchen. «Barbarisch», findet eine Expertin.

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Hinrichtungen in den USA machen derzeit Schlagzeilen: Erst scheiterte jene von Christa Pike im Bundesstaat Texas, die wegen des Mordes an einer 19-Jährigen im Jahr 1996 zum Tod verurteilt worden war. Sie hatte am 30. September 2026 zwei tödliche Dosen Pentobarbital erhalten, überlebte dies jedoch. Mittlerweile befindet sie sich im Spital, ihre Zukunft ist ungewiss.

Dann verkündete das Pentagon, dass US-Präsident Donald Trump die Hinrichtung eines Attentäters durch ein Erschiessungskommando genehmigt hat. Verteidigungsminister Pete Hegseth ergänzte zwei Tage später, dass die Erschiessung per Livestream übertragen werden soll.

Ausbildung, Gesundheit, Beschaffung – lange Liste an Problemen

Es sind nicht die einzigen Methoden, mit denen in den USA Verurteilte hingerichtet werden. Insgesamt sechs verschiedene Tötungsmethoden werden angewandt, je nach Bundesstaat. Eine, die sich intensiv damit befasst, ist Deborah W. Denno, Professorin an der Fordham University School of Law und Expertin für Rechtsfragen bezüglich der Todesstrafe.

«Viele Beteiligte sind schlecht ausgebildet oder nachlässig.» Deobrah Denno

Und sie betrachtet die Entwicklung mit Besorgnis, wie sie im Interview mit dem «Spiegel» erklärt. Der Fall Christa Pike habe gezeigt, dass die Hinrichtung durch die Giftspritze viele Probleme berge – obwohl sie einst als «humanere» Methode als Erhängen betrachtet worden war. «Viele Beteiligte sind schlecht ausgebildet oder nachlässig. Das war schon bei der ersten Hinrichtung mit der Giftspritze so, daran hat sich nichts geändert», sagt Denno.

Deborah W. Denno ist Professorin an der Fordham University School of Law. Bild: Fordham University

So sei es bei Gefangenen beispielsweise manchmal schwierig, einen venösen Zugang zu finden, da sie etwa gesundheitliche Probleme oder eine Drogenvergangenheit hätten. Ein weiterer Punkt sei das Medikament, dessen Produktion der US-Hersteller 2009 eingestellt hatte und das nicht so einfach aus dem Ausland importiert werden könne. Die Folge waren Engpässe. «Das löste eine hektische Suche aus: Man versuchte auf riskante, schlampige, ineffiziente Weise, die Medikamente zu beschaffen», sagt Denno.

In Alabama sollte deshalb 2024 der erste Mensch durch Einatmen von Stickstoff hingerichtet werden. Obwohl die Behörden von einer schnellen und «humanen» Methode sprachen, soll der Verurteilte mehrere Minuten um sein Leben gekämpft haben und langsam erstickt sein. «Die Geschichte der Todesstrafe in den USA ist leider davon gekennzeichnet, dass die Bundesstaaten immer wieder eine neue, angeblich humanere Methode einführen – und es damit nur schlimmer machen. Das Ergebnis ist barbarisch», so Denno.

Der Faktor Mensch

Einen grossen Unterschied zum Erhängen gebe es heute nicht. «Viele Menschen hielten die anderen Methoden einfach für besser, heute lässt sich das nur noch schwer behaupten.» Wohl auch deshalb habe Christa Pike vorgängig um eine Hinrichtung durch Erhängen oder Erschiessen gebeten.

«Alle sechs Methoden sind auf unterschiedliche Weise höchst problematisch.» Deborah Denno

Letztere sei aus ihrer Sicht auch die «am wenigsten inhumane» Methode, sagt Denno zum «Spiegel»: «Wir haben so viele Waffen und gut trainierte Schützen in unserem Land. Wenn es also überhaupt eine Methode gäbe, die Staaten verwenden sollten, dann wäre es meiner Meinung nach das Erschiessungskommando.»

Trotzdem könne es auch hier zu Fehlern kommen, schliesslich seien auch hier Menschen beteiligt. «Alle sechs Methoden sind auf unterschiedliche Weise höchst problematisch und bieten viele Möglichkeiten für Fehler.»

Wohl auch deshalb wird die Todesstrafe in den USA schon immer diskutiert. Manche Staaten haben sie mittlerweile abgeschafft, in vielen ist sie jedoch weiterhin möglich. Nebst Erschiessen, Giftspritze, Erhängen oder Ersticken durch Stickstoff sind auch Giftgas oder der elektrische Stuhl mögliche Hinrichtungsarten.

Und die Schweiz?

Die Schweiz kennt schon seit über 80 Jahren keine zivilrechtlichen Hinrichtungen mehr. Der letzte Mensch, der in der Schweiz nach dem Zivilrecht hingerichtet wurde, war der Dreifachmörder Hans Vollenweider. Er wurde am 18. Oktober 1940 in Sarnen OW mit der Guillotine getötet. 1942 wurde die Todesstrafe in der Schweiz abgeschafft.

Im Militärstrafrecht blieb sie allerdings weiterhin möglich. 1942 wurde etwa der St.Galler Ernst Schrämli wegen Spionage zum Tode verurteilt und exekutiert. Auch weitere Verurteilte wurden in den Jahren danach noch wegen Landesverrates hingerichtet, die letzte Exekution fand 1944 statt.

Seit 1999 ist das Verbot der Todesstrafe in der Schweizer Bundesverfassung verankert. Mittlerweile engagiert sich das Land für eine Welt ohne Todesstrafe. Das ursprüngliche Ziel, dies bis 2025 zu erreichen, wurde jedoch deutlich verfehlt. Im Februar hat das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) einen Aktionsplan für die Jahre 2024 bis 2027 publiziert.