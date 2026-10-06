Dieses undatierte Archivfoto zeigt Nidal Hasan. Bild: Sheriff-Behörde von Bell County

Trump genehmigt Erschiessung von Attentäter – erstmals seit 1961

US-Präsident Donald Trump hat der Hinrichtung von Nidal Hasan durch ein Erschiessungskommando zugestimmt. Der ehemalige Militärpsychiater hatte 2009 auf dem Stützpunkt Fort Hood in Texas 13 Menschen getötet.

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US-Präsident Donald Trump hat die Hinrichtung des verurteilten Fort-Hood-Attentäters Nidal Hasan durch ein Erschiessungskommando genehmigt. Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte diese Form der Vollstreckung empfohlen, wie das Pentagon am Montag mitteilte.

Hasan hatte am 5. November 2009 auf dem damaligen Militärstützpunkt Fort Hood in Texas das Feuer eröffnet. Dabei wurden 13 Menschen getötet und mehr als 30 weitere verletzt. Der damalige Major und Militärpsychiater gab während seines Militärprozesses zu, der Schütze gewesen zu sein. 2013 wurde er zum Tod verurteilt.

Pentagon-Sprecher Sean Parnell bezeichnete Hasan in einem Beitrag auf X als «Dschihadisten» und schrieb:

«Der Tag des Gerichts für Hasan ist endlich gekommen.» Sean Parnell

Der zuständige Armeeminister soll nun Zeitpunkt und Ort der Hinrichtung festlegen. Hegseth kommentierte die Entscheidung laut CNN lediglich mit dem Wort «Gerechtigkeit».

Erste militärische Hinrichtung seit 1961

Sollte die Todesstrafe vollstreckt werden, wäre es die erste Hinrichtung durch das US-Militär seit 1961. Hasan sitzt derzeit im Militärgefängnis Fort Leavenworth im US-Bundesstaat Kansas.

Wann die Hinrichtung tatsächlich stattfinden könnte, ist noch offen. Hasan kann weitere rechtliche Schritte vor einem zivilen Bundesgericht einleiten, wodurch sich die Vollstreckung noch erheblich verzögern könnte. (mke)