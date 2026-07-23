Demokratische Politikerin in Minnesota getötet: Lebenslange Haftstrafe für Täter

Ein Mann ist wegen tödlicher Schüsse auf US-Politiker im Bundesstaat Minnesota laut US-Interims-Justizminister Todd Blanche zu mehrfacher lebenslanger Haft verurteilt worden.

Mehr «International»

Der Mann müsse zwei aufeinanderfolgende, lebenslängliche Freiheitsstrafen sowie eine zusätzliche 40-jährige Haftstrafe absitzen, teilte der frühere Anwalt von US-Präsident Donald Trump auf X mit. «Dieser Mörder wird den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen für seine abscheulichen Gewalttaten gegen Amtsträger und deren Familien», schrieb er weiter.

Mark und Melissa Hortman wurden erschossen. Bild: keystone

Medienberichten zufolge hatte sich der 59-Jährige in zwei Anklagepunkten des Mordes, des Stalkings sowie Verstössen gegen das Waffenrecht für schuldig bekannt, nachdem die Staatsanwaltschaft nicht mehr die Todesstrafe beantragen wollte. Das berichteten unter anderem die «Washington Post» und die «New York Times».

Der Verurteilte hatte im Juni 2025 die demokratische Abgeordnete Melissa Hortman, die dem Repräsentantenhaus von Minnesota angehörte, und ihren Ehemann Mark im Wohnhaus des Paares in der Stadt Brooklyn Park erschossen. Bei einem weiteren Angriff im nahegelegenen Champlin wurden ein demokratischer Politiker aus dem Senat des Bundesstaates, John Hoffman, und dessen Ehefrau Yvette niedergeschossen und schwer verletzt. Der Senator war früheren Angaben nach wieder auf dem Weg der Genesung.

Der Angreifer war nach einer aufwendigen Verfolgungsjagd in Gewahrsam genommen worden. Bei der Verfolgung bis in ein Waldstück hinein seien Drohnen, 20 Spezialeinsatzkommandos – sogenannte SWAT-Teams – und Lufteinheiten zum Einsatz gekommen, hiess es früheren Polizeiangaben zufolge. (sda/dpa)