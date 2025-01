Ein Privatgrundstück im Stadtteil Pacific Palisades: Hier wohnen bekannte Promis wie Kate Hudson. Bild: keystone

Feuer in Los Angeles: Promi-Villen in der Evakuierungszone

Die Feuer bei Los Angeles betreffen auch viele Stars. Promis wie Adam Sandler besitzen Anwesen in dem Gefahrengebiet.

Dinah Rachko / t-online

In Los Angeles sorgen verheerende Waldbrände für Schrecken. Angefacht von starken Winden breiten sich derzeit mindestens drei Brände in der Umgebung der US-Westküstenmetropole aus. Zehntausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen – darunter auch zahlreiche Promis. Diese Celebrity-Villen mussten evakuiert werden.

Von den Feuern betroffen ist primär der Stadtteil Pacific Palisades. Zur offiziellen Evakuierungszone zählen jedoch auch weitere Orte wie Teile der Städte Malibu und Calabasas. Die von der Schutzmassnahme betroffenen Bereiche können Sie der folgenden Karte entnehmen. Mitunter besitzen viele Hollywood-Stars Anwesen innerhalb der Zone, die nun zahlreiche Menschen wegen der Flammen verlassen mussten.

«Betet für Pacific Palisades»

So leben etwa die Schauspieler Adam Sandler, Bradley Cooper, Kate Hudson, Steve Guttenberg und Dan Aykroyd in dem Gebiet. Auch Musikproduzent Dr. Dre sowie Comedian Billy Crystal besitzen Villen in der Gegend.

Chet Hanks, Sohn des Kinostars Tom Hanks, teilte auf Instagram seine Sorgen über die Lage in seiner Heimat Los Angeles mit: «Die Nachbarschaft, in der ich aufgewachsen bin, brennt gerade hernieder. Betet für Pacific Palisades», schrieb er in einer Instagram-Story.

Kate Hudson bei den Golden Globe Awards am 5. Januar. Ihr Grundstücks befindet sich in der Gefahrenzone. Bild: keystone

Neben den Immobilien der Stars befinden sich auch öffentliche Gebäude innerhalb der Gefahrenzone. So etwa das Thomas-Mann-Haus, das einstige Wohnhaus des gleichnamigen Literaturnobelpreisträgers, in dem heute alljährlich der Empfang für die deutschen Oscar-Nominierten stattfindet.

«Die Brände in Los Angeles bedrohen auch die beiden deutschen Einrichtungen Villa Aurora und Thomas Mann Haus. Neben den Häusern sind die Bibliotheken und Original-Mobiliar akut von den Flammen bedroht. Unsere Gedanken sind bei den Menschen vor Ort», heisst es in einem X-Beitrag vom BKM Kultur und Medien.

In einem Instagram-Post auf dem offiziellen Thomas-Mann-Haus-Profil heisst es: «Die Bilder der Flammen erschüttern uns bis ins Mark. Wir können unsere Gefühle derzeit nicht in Worte fassen.» Alle Mitarbeiter des Hauses sowie der Villa Aurora seien jedoch in Sicherheit.