*Es handelt sich dabei nicht mehr um dasselbe Gebäude, in dem Hitler die Massen mobilisierte.

Bei Jimmy Kimmel erreichen die Gebrüder ein Millionenpublikum. In der ersten Aprilwoche schalteten im Durchschnitt 1,6 Millionen US-Zuschauer bei Kimmel ein.

Für den Auftritt bei Kimmel unterbrechen Alejandro und Estevan Gutiérrez ihre Europa-Tournee. Einen Tag nach ihrem Auftritt bei Kimmel hätten sie im historischen Circus Krone* in München spielen sollen. Das ausverkaufte Konzert wird auf den 10. Juli verschoben. Im Herbst folgt dann eine Nordamerikatour.

Die Brüder sind musikalisch so innig verbunden, dass sie ohne miteinander zu sprechen, komponieren können.

Die Brüder sind musikalisch so innig verbunden, dass sie ohne miteinander zu sprechen, komponieren können. Bild: keystone

Die Hermanos Gutiérrez existieren seit 2015 und bestehen aus den gleichnamigen Brüdern Alejandro und Estevan. Geboren sind die beiden in Ecuador, dem Heimatland ihrer Mutter. Ihr Vater ist Schweizer. Aufgewachsen ist der klassisch ausgebildete Gitarrist Estevan und der Autodidakt Alejandro zusammen mit zwei weiteren Geschwistern in Zürich. Unter Vertrag sind sie beim US-Label Easy Eye Sound von Black-Keys-Sänger Dan Auerbach.

Das eigenwillige latin-, western-, surf- , instrumental-Duo aus Zürich erlangt abseits der heimischen Scheinwerfer und Mikrofone langsam aber sicher Weltbekanntheit. Ihr 2024 erschienenes Album «Sonido Cósmico» erreichte in den USA zum ersten Mal eine Chartposition (194). Auf Spotify werden sie von über 3 Millionen Menschen pro Monat gehört. Die meisten Hörer hat die aufstrebende Band in Amsterdam, London, Los Angeles, Sydney und Berlin.

Die Hermanos Gutiérrez treten am 24. Juni live in der Late-Night-Show von Jimmy Kimmel auf. Dies geht aus einem Instagram-Post der Band hervor. «Jimmy Kimmel Live!» wird auf ABC ausgestrahlt. Es ist damit der erste Auftritt der Band im nationalen US-Fernsehen.

Estevan (links) und sein sechs Jahre jüngerer Bruder Alejandro bei einem Auftritt am Corona Festival in Mexico City 2024.

Estevan (links) und sein sechs Jahre jüngerer Bruder Alejandro bei einem Auftritt am Corona Festival in Mexico City 2024. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Nationalrat will Wölfe mit nicht tödlicher Munition vergrämen

Der Nationalrat will Wölfe vergrämen, um sie von Nutztierherden in den Alpen fernzuhalten. Er hat am Donnerstag eine Motion angenommen, die Treibjagden durch Herdenpatrouillen fordert. Diese sollen auch nicht tödliche Munition verschiessen können.