Bei einem Schusswaffenangriff an einer Schule im US-Bundesstaat Wisconsin sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Auch der mutmassliche Schütze sei verstorben, teilten die zuständigen Behörden in Madison mit. Zudem sind mehrere Personen verletzt worden.

Olaf Scholz stellt heute die Vertrauensfrage. Mehrere Kanzler verwendeten sie anders, als sie ursprünglich gedacht war. Warum das ein Problem ist, das grösser werden wird.

Wenn am heutigen Montag der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Vertrauensfrage an das deutsche Parlament richten wird, dann werden sich wahrscheinlich einige Abgeordnete noch an das letzte Mal erinnern, als ein Kanzler das tat. Jens Spahn, Friedrich Merz, Katrin Göring-Eckardt, Rolf Mützenich, aber auch Olaf Scholz selbst sassen schon im Bundestag, als am 27. Mai 2005 Gerhard Schröder ans Mikrofon trat und die Abgeordneten aufforderte, ihm nicht das Vertrauen auszusprechen.