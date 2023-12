USA: Obdachlose getötet – Anklage wegen vierfachen Mordes

Nach dem gewaltsamen Tod von drei Obdachlosen und einem weiteren Mann in Los Angeles hat die Staatsanwaltschaft in Kalifornien Mordanklage erhoben. Ein 33-jähriger Tatverdächtiger sei wegen vierfachen Mordes angeklagt worden, teilte die Behörde am Montag (Ortszeit) mit. Der Mann war vorige Woche nach einem mutmasslichen Raubüberfall, bei dem ein 42-Jähriger in seinem Haus erschossen wurde, festgenommen worden. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Polizei den Tatverdächtigen unter anderem durch Überwachungsvideos mit den Morden an den Obdachlosen in Verbindung bringen.

Drei Männer, die in Los Angeles auf der Strasse im Freien schliefen, waren Ende November in verschiedenen Nächten durch Schüsse getötet worden. Die Opfer waren 37, 52 und 62 Jahre alt. Ein Motiv für die Taten wurde zunächst nicht genannt. Laut der Staatsanwaltschaft droht dem Angeklagten im Falle eines Schuldspruchs lebenslängliche Haft. (sda/dpa)