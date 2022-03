Dreijähriger Junge erschiesst in den USA versehentlich seine Mutter

Ein dreijähriger Junge hat beim Spielen mit einer Pistole in den USA seine Mutter erschossen. Laut Mitteilung der Polizei vom Montag ereignete sich die Tragödie bereits am Samstagabend auf einem Parkplatz eines Supermarkts in einem Vorort von Chicago.

Auf diesem Parkplatz spielte sich die Tragödie ab. screenshot: google maps

Demnach bekam der Junge, der auf einem Kindersitz auf der Rückbank des elterlichen Autos sass, auf bislang unbekannte Weise die Pistole seines Vaters in die Finger.

«Das Kind begann damit im Auto zu spielen. Irgendwann drückte das Kind ab», sagte der örtliche Polizeichef Robert Collins der Nachrichtenagentur AFP.

Die 22-Jährige Mutter wurde im Nacken getroffen. Sie kam ins Spital, wo sie für tot erklärt wurde. Die Polizei nahm den Vater in Gewahrsam. Sie untersucht derzeit, ob er die Waffe legal besass und ob er angeklagt werden sollte.

In den USA sind Tote durch Schusswaffen alltäglich. Experten schätzen, dass bei unbeabsichtigten Schüssen durch Minderjährige jedes Jahr im Schnitt 350 Menschen sterben. (sda/afp)