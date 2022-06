Trump hatte seine Anhänger kurz zuvor bei einer Kundgebung damit aufgewiegelt, dass ihm der Wahlsieg gestohlen worden sei. Der Untersuchungsausschuss im Kongress wurde eingesetzt, um die Hintergründe zu klären. Der Ausschuss will zeigen, dass sich Trump und seine Berater völlig im Klaren gewesen seien über die Niederlage und dennoch an den Betrugsbehauptungen festgehalten hätten. (aeg/sda/dpa)

Trump behauptet bis heute ohne Belege, durch Betrug um den Sieg bei der Präsidentenwahl 2020 gebracht worden zu sein. Über Wochen versuchte er mit fragwürdigsten Methoden, den Wahlsieg des Demokraten Joe Biden zu kippen. Dies gipfelte in der Attacke auf das Kapitol. Trump-Anhänger stürmten am 6. Januar 2021 den Parlamentssitz in der Hauptstadt Washington, wo der Kongress Bidens Sieg zertifizieren wollte. Am Rande der Krawalle kamen fünf Menschen ums Leben .

Mehrere US-Medien wie der Sender CNN berichteten am Montag unter Berufung auf den Ausschuss, Stepien habe dies mit einem «Familien-Notfall» begründet. Sein Rechtsbeistand werde am Montag aber eine Erklärung zu Protokoll geben. Der Auftritt war mit Spannung erwartet worden.

Nato-Chef Stoltenberg: Müssen Bedenken der Türkei ernst nehmen

Sollen Schweden und Finnland der Nato beitreten? Die Türkei stellt sich weiterhin gegen die Erweiterung. Generalsekretär Stoltenberg sieht in naher Zukunft keine Lösung für das Problem – im Fokus steht vor allem das Thema Terrorismus.

Der Streit mit der Türkei über einen Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands könnte sich nach Einschätzung von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg noch einige Zeit hinziehen. «Ich möchte, dass dieses Problem so schnell wie möglich gelöst wird», sagte Stoltenberg am Sonntag in Finnland nach einem Treffen mit Präsident Sauli Niinistö. Bis zum Nato-Gipfel in Madrid am Ende des Monats werde dies aber voraussichtlich nicht passieren.