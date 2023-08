USA: Schlange fällt auf Frau – dann greift auch noch ein Falke an

Der Vorfall ereignete sich bereits Ende Juli an der Grenze zu Louisiana in der texanischen Stadt Silsbee. Jones trug mehrere Blutergüsse im Gesicht und an einem Arm sowie teils tiefe Schnittwunden von den Krallen des Falken davon, wie der US-Sender CBS News berichtet. «Die Schlange schlug mir ins Gesicht, sie schlug ein paar Mal gegen meine Brille», erzählte sie dem Sender. Sie habe versucht, die Schlange wegzuschleudern, aber diese habe sich festgehalten.

Zum ersten Mal seit 14 Jahren fand am Dienstag ein Gipfeltreffen der Amazonas-Anrainerländer statt. Brasilien sendet einen dringenden Appell.

Angesichts der sich verschärfenden Klimakrise wollen die Amazonas-Anrainerstaaten in Südamerika beim Umweltschutz künftig enger zusammenarbeiten. Erstmals seit 14 Jahren kamen die Staats- und Regierungschefs der Amazonasländer am Dienstag in Brasilien wieder zu einem Gipfeltreffen zusammen. «Es war nie dringender als jetzt, diese Zusammenarbeit wieder aufzunehmen und auszubauen», sagte der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva zu Beginn der Konferenz der Organisation der Kooperation im Amazonasgebiet (OTCA) in Belém.