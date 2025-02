Wegen Streit um Bezeichnung «Golf von Amerika»: AP-Journalisten aus Oval Office verbannt

AP ist die grösste Nachrichtenagentur in den USA. Ihr sprachliches Regelwerk gehört seit Jahren zur Standardlektüre für Nachrichtenredaktionen und Firmenbüros. In einem stilistischen Hinweis hatte AP im vergangenen Monat erklärt, dass Trumps Namens-Erlass «nur innerhalb der Vereinigten Staaten Berechtigung besitzt».

Seit Dienstag war AP-Reportern mehrfach der Zugang zu Terminen des Präsidenten im Oval Office verweigert worden. Grund ist, dass AP den Golf von Mexiko weiterhin mit seinem seit mehr als 400 Jahren angestammten Namen bezeichnet. Trump hatte unmittelbar nach seinem Amtsantritt im Januar per Dekret die Umbenennung des Gewässers in Golf von Amerika verfügt.

Elf Tote bei Anschlag auf Bergleute in Pakistan

In Pakistan sind bei einem Anschlag nahe der südwestlichen Stadt Quetta elf Bergleute getötet worden. Die Opfer waren in der Provinz Baluchistan in einem Fahrzeug auf dem Weg zur Arbeit, als eine Bombe am Wegrand explodierte, wie ein Behördensprecher der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Acht weitere Minenarbeiter seien mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden und seien zum Teil in einem kritischen Zustand.