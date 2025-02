Bild: screenshot google maps

Google blockt Rezensionen vom Golf von Mexiko – das sind die Gründe

Google entfernt negative Bewertungen und blockiert Bearbeitungen nach «Umbenennung» des Golfs von Mexiko zu Golf von Amerika.

Google hat eingeräumt, nach der Umbenennung des Golfs von Mexiko zu «Golf von Amerika», auf Google Maps negative Bewertungen des Golfes entfernt zu haben. Zudem wurde die Möglichkeit abgeschaltet, Änderungen vorzuschlagen oder Fehler zu melden.

Gegenüber Forbes erklärte ein Google-Sprecher, dass solche Rezensionsstopps üblich seien, wenn sie «eine Zunahme von Beiträgen erwarten, die nicht zum Thema passen oder nichts mit der unmittelbaren Erfahrung der Nutzer mit dem Ort zu tun haben». Dies sei ebenfalls im Einklang mit den Regeln des Unternehmens für «policy-violating content».

Mögliche Zivilklage gegen Google

Erst vor kurzem hatte US-Präsident Donald Trump in einem Exekutivbefehl die Umbenennung des Golfs von Mexiko in den Golf von Amerika angeordnet. Die grossen Tech-Firmen Apple, Bing und Google folgten brav und passten ihre Online-Karten, zumindest in den USA, an.

Einverstanden ist man mit der Umbenennung nicht überall. So erklärte die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum, dass die USA nur das Recht habe, Dinge umzubenennen, die in ihrem eigenen Souveränitätsbereich liegen. Also im Falle des Golfs nur die Zwölf-Seemeilen-Zone vor der US-Küste.

Sheinbaum forderte deshalb von Google, dass der Golf von Mexiko auf Google Maps wieder so genannt werden soll. Falls dies nicht geschehe, würde Mexiko eine Zivilklage gegen Google einreichen.

«Mislabeled»-Meldungen stiegen an

Derselben Meinung wie Sheinbaum sind offenbar auch einige Google-Maps-Nutzerinnen und Nutzer. Der User Carlos Alcaraz 8759 äusserte sich zum Beispiel in einem Blogpost und kritisierte Google für die Umbenennung. Der Post wurde über 5000-mal von anderen Nutzern markiert.

Auch auf X sind unzählige Screenshots von Ein-Sterne-Bewertungen des Golfes zu finden. Geht man aber auf Google Maps, sieht man, dass die letzte Google-Rezension über einen Monat her ist.

Auch die Möglichkeit, eine Meldung abzugeben, hat Google für den Golf von Mexiko deaktiviert. Auf Google Maps besteht eigentlich die Möglichkeit, Fehler in der Schreibweise von Orten zu melden oder Korrekturen vorzuschlagen, wenn ein Ort falsch benannt ist. (ear)