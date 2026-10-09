Erdbeben der Stärke 7,6 in Panama – Tsunamiwarnung ausgerufen

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Diese Grafik des US-Amerikanischen Geologischen Dienstes zeigt das Epizentrum des Erdbebens. Bild: United States Geological Survey

Ein schweres Erdbeben hat am Freitagabend Panama erschüttert. Das Beben ereignete sich nach Angaben des US-Geologischen Dienstes (USGS) am Freitag um 12.56 Uhr Ortszeit in Panama. Das Epizentrum lag demnach rund zehn Kilometer west-südwestlich von Pitaloza Arriba im zentralen Süden des Landes, in einer Tiefe von zehn Kilometern. Der USGS bezifferte die Stärke auf 7,6. Das Pazifik-Tsunami-Warnzentrum in Honolulu hatte eine Stärke von 8,0 und eine Tiefe von 33 Kilometern angegeben.

Gemäss Reuters soll es zunächst keine Schäden in Panama gegeben haben, allerdings zeigten panamaische Sender Bilder von evakuierenden Personen. Das Beben sei sowohl in der Hauptstadt Panama City als auch in der Hauptstadt des Nachbarlandes Costa Rica, San José, zu spüren gewesen. Der für die internationale Schifffahrt zentrale Panama-Kanal sei weiterhin in Betrieb.

Videos, die auf X verbreitet werden, zeigen jedoch mässig beschädigte Gebäude. So sind etwa Deckenplatten durch die vom Beben ausgelösten Schwingungen heruntergestürzt. Berichte über allfällige Verletzte liegen bislang keine vor.

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Der US-amerikanische Tsunami-Warndienst rief am Abend Warnungen für neun Mittel- und Lateinamerkanische Länder aus: Ecuador, Kolumbien, Nicaragua, Panama, Guatemala, Mexiko, Peru, El Salvador und Costa Rica. Zudem wurde eine Warnung für den im Pazifik liegenden US-Bundesstaat Hawaii ausgerufen. Innerhalb der nächsten drei Stunden könnten besagte Staaten von einem Tsunami getroffen werden.

Der internationale Flughafen Tocumen in Panama City schloss am Abend beide Start- und Landebahnen bis auf weiteres, wie aus Daten von flightradar24 hervorgeht.

(cpf)