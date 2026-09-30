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Parlament lehnt Finanzierungslösung bei schweren Erdbeben ab

Parlament lehnt Finanzierungslösung bei schweren Erdbeben ab

30.09.2026, 11:2530.09.2026, 11:25

Das Parlament hat eine vorsorgliche Finanzierungslösung im Falle schwerer Erdbeben in der Schweiz abgelehnt. Der Nationalrat sagte am Mittwoch mit 99 zu 84 Stimmen bei 8 Enthaltungen Nein zu einer entsprechenden Vorlage und folgte damit dem Entscheid des Ständerats.

Die Mitglieder der Grossen Kammer beschaftigen sich mit dem Mehrwertsteuersatz der Hotellerie, an der Herbstsession der Eidgenoessischen Raete, am Montag, 28. September 2026 im Nationalrat in Bern. (K ...
Der Nationalrat sagte klar Nein.Bild: keystone

Das Geschäft ist damit definitiv erledigt.

Die Vorlage forderte, dass bei einem schweren Erdbeben der Bund Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer dazu hätte verpflichten können, 0,5 Prozent des Versicherungswertes ihres Gebäudes zu bezahlen, um den Wiederaufbau zu finanzieren. Der staatliche Mechanismus wäre bei Erdbeben zum Tragen gekommen, die in diesem Ausmass statistisch alle hundert Jahre oder seltener zu erwarten gewesen wären.

Dies entspreche Modellrechnungen zufolge einer Schadenssumme von rund 6,3 Milliarden Franken. Schäden unterhalb dieser Schwelle hätten weiterhin einer privaten Versicherungsabdeckung bedürft. (hkl/sda)

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