Mann fährt in Absperrung von US-Kapitol und schiesst

Vorfall am US-Kapitol: Ein Mann ist in eine Absperrung gefahren und hat geschossen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Ein Mann ist in der US-Hauptstadt Washington in die Absperrung des Kapitols gefahren und hat Schüsse in die Luft abgegeben. Das berichtet die Kapitol-Polizei in einer Mitteilung. Als Polizisten am Ort des Geschehens eintrafen, habe sich der Mann selbst erschossen. Weitere Personen seien nicht verletzt worden.

Der Vorfall ereignete sich um kurz nach 4 Uhr am Sonntagmorgen (Ortszeit). Die Hintergründe sind noch unklar. Die Polizei geht nach derzeitigem Stand nicht davon aus, dass der Mann es auf Kongressabgeordnete abgesehen hatte, da diese sich derzeit in den Ferien befinden.

Immer wieder Vorfälle am Kapitol

Am Kapitol, dem Sitz des Senats und des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten, kommt es immer wieder zu Vorfällen. Am 6. Januar 2021 hatten radikale Unterstützer des damals noch amtierenden, aber bereits abgewählten US-Präsidenten Donald Trump das Gebäude gestürmt. Fünf Menschen kamen dabei ums Leben, darunter auch ein Polizist. Vier weitere Polizisten nahmen sich in der Folge das Leben.

Wenige Wochen später, im April 2021, fuhr ein Mann an einer Zufahrt zum Sitz des Kongresses in der Hauptstadt Washington in zwei Polizisten und rammte dann eine Absperrung. Ein Polizist wurde dabei getötet, der weitere schwer verletzt. Der Angreifer selbst wurde erschossen, als er mit einem Messer weitere Polizisten angreifen wollte.

