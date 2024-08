USA: Gespräche in China «offen, sachlich und konstruktiv»

In einer Erklärung des Weissen Hauses hiess es, Sullivan habe bei seinen Treffen mit Aussenminister Wang Yi und Vertretern der allein regierenden Kommunistischen Partei «die Bedeutung der Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität in der Strasse von Taiwan» betont. Die unabhängige demokratische Inselrepublik wird von China als Teil seines Territoriums betrachtet und von den USA zum grossen Ärger Pekings unterstützt.

Die US-Regierung hat die Gespräche des Sicherheitsberaters von Präsident Joe Biden in China als von beiden Seiten «offen, sachlich und konstruktiv» bewertet. Mit Jake Sullivan war erstmals seit acht Jahren wieder ein US-Sicherheitsberater zu einem Besuch in die Volksrepublik gereist.

Polizei erschiesst Messer-Angreifer in Moers (D)

In der deutschen Stadt Moers hat die Polizei am Dienstagnachmittag einen mit Messer bewaffneten 26-jährigen Deutschen erschossen. Die Polizei sei alarmiert worden, weil der Mann in einem Wohngebiet Passanten tätlich angegriffen und bedroht haben soll. Als die Beamten diesen stellen wollten, soll er sie mit zwei Messer in den Händen angegriffen haben. Daraufhin zückten die Polizisten Schusswaffen und eröffneten das Feuer. Der Angreifer starb an seinen Verletzungen.