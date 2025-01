Medien berichten über die Amokfahrt in New Orleans, bei der 15 Menschen starben. Bild: keystone

Anschlag in New Orleans: Polizei geht nun doch von Einzeltäter aus

Das FBI hat über die neusten Erkenntnisse der Amokfahrt in New Orleans, bei der 15 Menschen starben, informiert. Die Polizei geht davon aus, dass der mutmassliche Täter alleine zur Tat schritt.

Mehr «International»

Nach der Amokfahrt in New Orleans, bei der 15 Menschen starben, haben die amerikanischen Behörden über den neusten Stand der Ermittlungen informiert. Das FBI geht davon aus, dass der Tatverdächtige Shamsud-Din Jabbar alleine zur Tat schritt. Wie BBC berichtet, sagte das FBI zuvor, dass der mutmassliche Täter wohl nicht alleine handelte.

Momentan kann das FBI zudem noch «keinen definitiven Link» zwischen der Amokfahrt in New Orleans und der Explosion eines Tesla-Cybertruck vor einem Trump Hotel in Las Vegas herstellen herstellen, so der stellvertretende Direktor des FBI, Christopher Raia. Raia betont aber, dass es ein noch «sehr frühes» Stadion der Ermittlungen sei.

Nach der Explosion eines Tesla-Cybertrucks vor dem Trump International Hotel in Las Vegas hatten die US-Sicherheitsbehörden ein mögliches terroristisches Motiv sowie einen Zusammenhang mit dem Angriff in New Orleans untersucht. Medien hatten berichtet, dass die beiden Tatverdächtigen wohl an der gleichen Militärbasis gedient hatten.

Am Neujahrsmorgen ist ein Mann in einem belebten Viertel von New Orleans (USA) mit einem Pick-up-Truck in eine feiernde Menschenmenge gerast. Inzwischen ist die Zahl der Toten auf 15 gestiegen. Der mutmassliche Täter wurde bei einem Schusswechsel von Polizisten tödlich getroffen. (nzu)