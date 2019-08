International

USA

USA: Grenzwache ICE nimmt hunderte Personen fest



Bild: AP

«Where's my Daddy?» – Nach Riesenrazzia in Mississippi bleiben Kinder ohne Eltern zurück

Am Mittwoch führten amerikanische Bundesagenten der ICE (Immigration and Customs Enforcement) in Mississippi Razzien in etlichen Unternehmen durch. Ziel war es, illegale Gastarbeiter zu finden. Es handelte sich um eine der grössten Durchsetzungsmassnahmen, die jemals in einem US-Bundesstaat durchgeführt wurde – an der Aktion waren mehr als 600 Agenten beteiligt.

An verschiedenen Standorten durchsuchten die Beamten Räumlichkeiten per Bundesbeschluss. Die Behörden nahmen rund 680 Personen fest – bei ihnen wurde angenommen, dass sie illegal beschäftigt wurden. Die Personen wurden in Bussen abtransportiert. Grundlage der Operation waren nach Behördenangaben einjährige Untersuchungen.

ICE rounds up hundreds of undocumented migrants in immigration sweeps in Mississippi https://t.co/aYIcGo5zvO pic.twitter.com/E8NP5tIydz — CBS News (@CBSNews) August 8, 2019

Angst und Verunsicherung

Die Operation führte dazu, dass viele Kinder der Verhafteten plötzlich ohne Eltern waren. Laut Medienberichten wurden die Kinder nicht informiert und wussten teilweise nicht, wo sich ihre Eltern aufhalten. Manche von ihnen wurden von den Behörden in provisorische Unterkünfte untergebracht.

Bild: AP

In verschiedensten Video, die derzeit in den sozialen Medien kursieren, sind völlig aufgelöste und verängstigte Kinder zu sehen, die ihre Eltern vermissen.

More images as volunteers try to feed the kids donated food and drinks for dinner tonight. But most children are still devastated and crying for their parents and can’t eat. FULL STORY TONIGHT ON @WJTV. #FocusedOnYou pic.twitter.com/C6uV6A7Lng — Alex Love (@AlexLoveWJTV) August 8, 2019

Viele der Verhafteten sind noch in Haft, rund 300 konnten bereits wieder nach Hause. Die grossangelegte Razzia führte bei der hispanischen Gemeinschaft Mississippis für grosse Verunsicherung. Viele trauen sich gemäss «NY Times» nicht mehr aus ihren Wohnwagen, da sie eine erneute Verhaftung fürchten.

Die Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris äusserte sich zu den Verhaftungen in einem Interview mit CNN folgendermassen: «Es ist mir klar, dass diese Regierung nicht nur unverantwortlich war, sondern buchstäblich Menschenrechtsverletzungen begangen hat.»

Presidential candidate Kamala Harris reacts to the latest ICE arrests in Mississippi: “It is clear to me that this administration has been not only irresponsible, but has literally committed human rights abuses.” https://t.co/Op97BiIOzt pic.twitter.com/qzl3FiiXkZ — CNN (@CNN) August 8, 2019

(mim)

