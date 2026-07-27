Zwei Tote und fünf Verletzte nach Schiesserei in Seattle

Die Schiesserei passierte beim Seattle Center. Bild: keystone

2 Tote und 5 Verletzte nach Schiesserei in Seattle

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In Seattle in den USA ist es am Sonntagabend zu einer Schiesserei gekommen. Gemäss «NBC News» sind dabei zwei Menschen getötet worden, mindestens fünf weitere wurden verletzt.

Die Polizei schrieb zuvor auf X, dass es bei einer Schiesserei zu «mehreren Opfern» gekommen sei und man das Areal meiden sollte.

Die Schiesserei passierte beim Seattle Center. Dort fand dieses Wochenende das jährliche «Bite of Seattle»-Foodfestival statt. (ome)

++ Update folgt +++